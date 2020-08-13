Россельхозбанк запускает биометрическое подтверждение личности клиента одновременно во всех отделениях

В рамках развития собственной биометрической платформы Россельхозбанк во всех своих отделениях запускает сервис верификации личности. С ноября 2020 года Банк на всей территории России будет использовать технологию распознавания лица при проведении клиентом расчетно-кассовых операций, а также операций с вкладами и сейфовыми ячейками.

РСХБ одним из первых российских банков приступил к обслуживанию граждан с использованием удаленной идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволяет стать клиентом Банка и получать финансовые услуги, не выходя из дома. Достаточно быть зарегистрированным в ЕБС, сдав ранее биометрические образцы, и выполнить процедуру удаленной идентификации в государственной доверенной системе ЕСИА/ЕБС с использованием видеоизображения и записи голоса, передаваемых его устройством, имеющим камеру/микрофон и выход в Интернет. После прохождения удаленной идентификации пользователь становится полноценным клиентом РСХБ и ему доступны все услуги Россельхозбанка дистанционно в режиме 24/7.

«Создав собственную универсальную биометрическую платформу, Россельхозбанк обеспечил выполнение нормативных требований по взаимодействию с Единой биометрической системой, реализовал механизм удаленной идентификации, а также сделал возможным применение любых биометрических технологий в собственных продуктах и процессах. В настоящий момент мы тиражируем функционал биометрической системы Банка в части формирования собственной базы и биометрической верификации клиентов в операционных процессах обслуживания клиентов в сети отделений. Наша технология предусматривает верификацию по лицу, что гарантирует значительное снижение операционных рисков, повышает скорость и качество обслуживания клиентов и выводит Россельхозбанк в число пионеров по обеспечению цифровизации и надежности банковских операций клиентов», — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Кроме того, внедряемые сервисы позволят клиентам самостоятельно запросить биометрическую верификацию при совершении операций сверх установленного им ранее лимита по сумме операций, что исключит возможность проведения подозрительных операций, а также надежно защитит доступ к арендованной сейфовой ячейке.

Более широкое применение биометрии позволит Банку значительно улучшить процессы идентификации клиентов и мгновенно формировать для них максимально персонифицированные предложения с учетом предыдущих обращений и истории совершенных операций.

Реализованный Банком механизм удаленной биометрической идентификации является одним из наиболее высокотехнологичных на рынке. Он доступен круглосуточно из любой точки мира, не требует от клиента заполнения бумажных форм, применения специального оборудования или присутствия в офисе Банка.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.