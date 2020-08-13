Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По сообщению оперативного межведомственного штаба области, на утро пятницы, 14 августа, в Кузбассе вновь зафиксировано большое число заболевших коронавирусом - оно достигло 94 человека. В общей сложности с момента начала пандемии в регионе заразились 4830 человек. Из них 1476 пациентов в настоящий момент находятся в больницах Кузбасса и получают необходимое лечение.

Одновременно с этим изменилось и число выздоровевших: 90 жителей региона прошли курс лечения и выписаны из инфекционных стационаров. Всего на утро 14 августа в Кузбассе выздоровели 3319 человек.

Выросло и число пациентов с COVID-19, которые умерли. Так, з минувшие сутки скончалось два пациента. У мужчины 1954 года рождения, проживавшего в Новокузнецке, на фоне сахарного диабета 2 типа и гипертонической болезни развилась двухсторонняя пневмония. У мужчины 1958 года рождения на фоне сахарного диабета 2 типа и ожирения развилась двухсторонняя пневмония. Он проживал в Кемерове. Общее число умерших на данный момент достигло 35.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7212 человек.