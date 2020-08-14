Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Кемеровский театр драмы приглашает зрителей на виртуальный спектакль «Поминальная молитва». Фото: Кадр спектакля

Любовь, вера и смех над собой

Смотрим онлайн-спектакль.

Кемеровский театр драмы приглашает зрителей на виртуальный спектакль «Поминальная молитва».

Действие происходит в бедной украинской деревне Анатовке начала XX века, в период усилившихся антисемитских настроений и массовых еврейских погромов. Бедный молочник Тевье цитирует Священное Писание и пытается устроить судьбу своих пяти дочерей с помощью удачного замужества. Услуги традиционной свахи не срабатывают - дочери самостоятельно принимают решение относительно своего будущего. Старшая, отказавшись от «выгодной» партии с богатым мясником, выходит за бедного портного по имени Мотл; средняя - за киевского студента-революционера Перчика; а младшая, следуя за любовью к русскому писарю Федору, предав веру своего отца, - за православного.

Кульминация спектакля - царский указ, по которому все евреи должны покинуть губернию. Семья Тевье вместе с другими анатовскими евреями собирает свои пожитки, чтобы начинать свою жизнь заново на новом месте.

Организаторы отмечают, что «Поминальная молитва» - спектакль для всех и для каждого, в ней - весь спектр человеческих чувств. В конце концов, молочник Тевье разучится плакать. Но зато не разучится смеяться - и в этом мудрость народа, у которого нельзя отнять веру, любовь и этот ироничный смех над собой...

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Участники выставки имеют возможность сесть за руль легендарного автомобиля Ford-40 Model V8 и сделать необычные фото на память. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Символ эпохи и символ победы

Идем в музей и знакомимся с уникальной техникой.

В Кемеровском краеведческом музее проходит выставка «Автомобиль - символ эпохи и символ Победы». Ее участники имеют возможность сесть за руль легендарного автомобиля Ford-40 Model V8 - настоящего символа автомобилестроения - и сделать необычные фото на память.

На автомобилях такого образца в годы Великой Отечественной войны по фронтовым дорогам передвигался высший командный состав Красной армии. Автомобиль прославился благодаря своему двигателю, который на десятилетия установил новые стандарты для автомобильной промышленности всего мира. Основной особенностью двигателя является его мощность. Раритетный автомобиль Ford V8, как лучший образец военного времени, был взят за основу при проектировании серийного советского автомобиля ГАЗ М-1.

Кстати, а вы знаете, почему большинство автомобилей Ford окрашивали в черный цвет? Дело в том, что его изобретатель Генри Форд перепробовал всю палитру лакокрасочных автомобильных покрытий и выяснил, что быстрее всего сохнет японская эмаль черного цвета. Все популярные на тот момент лаки и краски высыхали за две недели, тогда как черный лак - всего за 48 часов. А еще на свой первый автомобиль он установил безосколочное стекло со специальной пленкой, которая спустя время произведет революцию в автомобилестроении. Ну а больше интересных фактов о легендарных автомобилях марки Ford можно узнать, посетив музей!

Краеведческий музей (отдел военной истории)

Притомская набережная, 1а

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

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Кемеровская библиотека для детей и юношества приглашает юных читателей на увлекательный мастер-класс. Фото: Библиотека для детей и юношества

Шахтерский смайлик

Отправляемся на мастер-класс.

Кемеровская библиотека для детей и юношества приглашает юных читателей на увлекательный мастер-класс, посвященный одному из главных для всего Кузбасса труду - шахтерскому.

Участники смогут сделать своими руками веселый значок «Шахтерский смайлик» из фетра. Этот значок с озорной улыбкой поможет стать причастным к празднику, создаст позитивное настроение не только владельцу, но и окружающим.

В ходе работы пройдет беседа о шахтерском труде, его важности и особом уважении, которым пользуется труд горняка в Кузбассе. Дети узнают об истории открытия черного золота, как был организован труд в шахте раньше и сегодня. Кроме того, ведущий расскажет об истории возникновения праздника и в каких еще странах его отмечают.

Отметим, что мастер-класс пройдет в читальном зале на траве с соблюдением всех требований безопасности.

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

13 августа, начало в 13.00

Цена билетов: 50 рублей

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Участников экскурсии ждет знакомство с прекраснейшей улицей, расположенной в самом сердце Кемерова, - Весенней Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Очарование Весенней улицы

Идем на экскурсию.

Кемеровская областная библиотека имени Федорова предлагает совершить увлекательную прогулку по историческому центру столицы Кузбасса, которая станет хорошим предложением для организации познавательного досуга кемеровчан всех возрастов.

Участников ждет знакомство с прекраснейшей улицей, расположенной в самом сердце Кемерова, - Весенней, ее парковыми скульптурами и архитектурными памятниками, оно позволит экскурсантам провести увлекательную фотосессию, узнать историю памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 годах, и решение городских властей 1965 года о закладке на улице Весенней мемориального комплекса «Аллея Героев».

Государственная научная библиотека Кузбасса имени Федорова

ул. Дзержинского, 19

15 августа, начало в 15.00

Цена билетов: от 50 до 100 рублей

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Центр народного творчества Кузбасса приглашает всех желающих принять участие в культурно-познавательном проекте «Славянские праздники, обычаи и обряды». Фото: Кадр видеопроекта

Путешествие к истокам

Знакомимся со славянскими обычаями.

Центр народного творчества Кузбасса приглашает всех желающих принять участие в культурно-познавательном проекте «Славянские праздники, обычаи и обряды».

Кузбасс - это земля, которая бережно чтит старинные славянские традиции и обычаи своих прадедов, уходящие в глубь веков и хранящие память не только православных обетов и канонов, но и древнейших языческих обрядов и таинств. Праздники и обряды представляют собой уникальный «мост времен», связывающий далекое прошлое с настоящим.

Как известно, в природе есть четыре ключевых события - это осеннее и весеннее равноденствие, а также летнее и зимнее солнцестояние. Именно на эти даты ориентируются основные праздники славян, связанные с богом Солнца и посвященные временам года: Колядки, Иван Купала, Рождество Солнца, Святки, праздники урожая. Обряды и ритуалы гарантировали в будущем счастливую жизнь, здоровье потомков и общее благополучие семьи. Об этих и других старославянских обрядах и рассказывает новый культурно-познавательный проект.

Знакомимся со славянскими обычаями здесь >>