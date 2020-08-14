Федеральные аудиторы проверили качество дорожных работ в Кузбассе. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе эксперты Сибирского филиала Российского дорожного НИИ (ФАУ «РосдорНИИ»), подведомственного Минтрансу России, проверили качество выполняемых дорожных работ. Одним из объектов, на котором побывали федеральные аудиторы, стало Бызовское шоссе в Новокузнецке.

Сейчас на магистрали, которая связывает два района Новокузнецка - Новоильинский и Заводской, проходит реконструкция. При этом дорожники применили технологии, которые существенно повышают качество покрытия, - это метод объемного проектирования асфальтобетонных смесей, позволяющий создать жесткий каркас из щебня.

- Выбранные на Бызовском шоссе керны с трудом отделяются от нижнего слоя покрытия, что свидетельствует о хорошем сцеплении между слоями. Толщина соответствует проекту. На этом этапе контроля вопросов к подрядчику нет, - сказал начальник отделения аудита качества и внедрения новых технологий Сибирского филиала ФАУ «РосдорНИИ» Артем Вахнов.

Сейчас отобранные пробы направлены в красноярскую лабораторию для определения физико-механических свойств.

Отметим, что мониторинг качества дорожных работ проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по всей России.

ПОДРОБНОСТИ

Сейчас на Бызовском шоссе завершается укладка верхних слоев покрытия, проводится устройство тротуаров, площадок под остановочные павильоны, устанавливается барьерное ограждение и светофоры. В целом уже выполнено 90 процентов запланированных работ, само шоссе откроют ко Дню шахтера. Предполагается, что после реконструкции дорога прослужит 20 лет, из которых восемь лет - это гарантийный срок.