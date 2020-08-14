Города преобразятся к 300-летию Кузбасса

В Новокузнецке проходят масштабные работы по ремонту пешеходной зоны. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Не только проезжая часть должна быть комфортной для автомобилистов, но и тротуары - удобными для пешеходов. Именно поэтому в 2020 году в Кузбассе идет ремонт и строительство пешеходных дорожек и тротуаров.

В Кузбассе в преддверии 300-летия региона немало внимания уделяется благоустройству улиц - пешеходных зон и тротуаров. Вот и в нынешнем году улицы городов и районов Кузбасса преображаются. В планах до конца строительного сезона построить и отремонтировать 67 пешеходных зон и тротуаров. При этом на половине из них работы уже завершены. В общей сложности коммунальщики благоустроили 300 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек!

- Города Кузбасса должны быть удобными для пешеходов, ремонт тротуаров не менее важен, чем благоустройство дорог. Качественные пешеходные зоны - это важная составляющая комфортной городской среды. Мы стремимся создать такую среду для каждого кузбассовца, чтобы на тротуарах было удобно старшему поколению, молодым мамам с детьми и колясками, людям с ограниченной мобильностью, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Благоустройство тротуаров проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также по региональным и местным программам вне нацпроектов и за счет муниципально-частного партнерства.

Преображение Кемерова

Самые масштабные работы идут в Кемерове. Здесь в 2020 году отремонтируют 35 участков тротуаров, из них 26 - по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Примечательно, что шесть из этих тротуаров изначально стояли в планах на 2021 год, однако благодаря высоким темпам работы и хорошей погоде они будут отремонтированы уже в этом году.

Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет ремонт улицы Черняховского. Обновляют тротуары на улице Весенней на участке между домами № 23 и № 27. Ремонтируют пешеходную зону на проспекте Октябрьском, от улицы Соборной до Терешковой, а также на проспекте Ленина, от дома № 49 до дома № 57, и от улицы Соборной до Центрального проезда.

- Новый протяженный тротуар на проспекте Ленина, от улицы Соборной до Центрального проезда, объединит четыре мини-сквера, ремонт которых также выполнили в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда», - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. - В мини-скверах обустроили пешеходные дорожки, уложили тротуарную плитку, оформили клумбы.

Новые тротуары появились также в юго-восточной части Кемерова - на новом километровом участке проспекта Комсомольского и 400-метровом участке проспекта Ленина.

Работы идут по всей области

Но не только в областном центре пешеходы будут ходить по гладеньким дорожкам. Работы вовсю идут в шести муниципальных образованиях, причем на некоторых объектах ремонт уже завершен. Это тротуары на улице Поспелова в Таштаголе, на улице Кирова в Шерегеше, на улице Набережная в поселке Спасск. Также отремонтирована пешеходная дорожка на центральной улице Ленина в Мариинске. А в скором будущем обновят тротуары в Ижморском, Топкинском, Тяжинском муниципальных округах, Краснобродском городском округе. Примечательно, что в выборе мест, где будет проходить ремонт, принимали участие жители.

Масштабные работы идут в Новокузнецке: здесь уже обновили пешеходную зону вдоль улицы Ленина - ее протяженность составляет 1,2 километра, а сейчас завершаются работы на проспекте Металлургов. Здесь 1,7 километра пешеходных дорожек будут как из асфальта, так и из тротуарной плитки.

ЗАБОТА

До конца года в Кузбассе построят 14 детских садов

Они появятся в четырех территориях.

До конца 2020 года в четырех территориях Кузбасса появятся еще 14 новых детских садов, которые сейчас строятся. Это значит, что встречать 300-летие Кузбасса в будущем году дошколята будут в комфортных и современных условиях.

Строительные работы на площадках ведутся в рамках нацпроекта «Демография». Так, в Осинниках сейчас возводят детский сад на 140 мест, из которых 60 будут ясельными. Проектом в здании предусмотрено восемь групп для детей от года до семи лет, физкультурный и музыкальный залы. Сейчас рабочие выполняют устройство кровли, внутренних инженерных систем, планировку территории, ведутся фасадные работы и внутренняя черновая отделка.

На одних строительных площадках только еще возводятся стены, а на других уже идет отделка. Фото: пресс-служба АПК

А в Полысаеве на месте будущего детского сада уже ведется кирпичная кладка стен первого этажа и устройство наружных инженерных сетей. Садик рассчитан на 140 ребятишек, в том числе на 40 - ясельного возраста. В учреждении будет шесть возрастных групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Также проектом предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, сенсорная комната, изостудия, медицинский блок, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы.

С нетерпением ждут открытия нового дошкольного учреждения жители микрорайона 12а Рудничного района Кемерова. И не зря - учреждение на 200 мест будет с бассейном! В детском саду будут располагаться 11 групп, две их которых - для временного пребывания детей. В здании будет соляная пещера, физкультурный и музыкальный залы, кабинет логопеда, изостудия, компьютерный класс, фотомультистудия, шахматная школа. Сейчас строители выполняют работы по кирпичной кладке стен первого этажа, там же монтируются перекрытия, идет прокладка наружных инженерных сетей.

Детский сад на 190 мест строится в микрорайоне № 2 жилого района Красный Камень в Киселевске. Он рассчитан на восемь групп для детей в возрасте от полутора до семи лет, из них две группы - для детей от полутора до трех лет и шесть групп - для детей от трех до семи лет. Для организации досуга и проведения программных мероприятий в каждой группе будет установлен проектор с настенным экраном. Одной из особенностей учреждения станет грузопассажирский лифт, благодаря которому на второй этаж смогут подниматься маломобильные граждане. Сейчас строители заканчивают работы на первом этаже.

ЗДОРОВЬЕ

Клиники получили новое оборудование

Новое оснащение медицинских учреждений позволит улучшить качество медицинской помощи кузбассовцам.

В клиниках Новокузнецка, Прокопьевска и Киселевска появились диагностические аппараты на общую сумму 30 миллионов рублей. Они помогут поднять уровень оказания медицинской помощи населению.

В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 оборудован кабинет спиральной компьютерной томографии стоимостью 17 миллионов рублей. Он будет работать на базе травматологического центра и применяться для неотложных обследований пациентов с тяжелыми травмами, в том числе пострадавших в ДТП.

Проблема онкологического отделения городской больницы Прокопьевска состояла в том, что раньше здесь не было аппарата УЗИ - пациентам приходилось проходить исследование амбулаторно, по месту жительства. А ведь отделение обслуживает не только прокопчан, но и жителей Киселевска и Прокопьевского района. Теперь здесь появилась современная ультразвуковая система Siemens ACUSON 2000 стоимостью 8 миллионов рублей. Она позволит с высокой точностью определять опухоль при исследовании органов брюшной полости, мягких тканей и грудной клетки. Одно из преимуществ аппарата - наличие режима эластографии, который позволяет определять эластичность и степень упругости тканей. Кроме того, большой объем встроенной памяти позволит хранить историю диагностики каждого пациента в течение пяти лет.

А в городской больнице Киселевска теперь есть передвижной палатный рентгенологический комплекс стоимостью 5,2 миллиона рублей. Он состоит из рентгеновского аппарата DIXION Remodix 9507, системы цифровой радиографии Vita Flex CR System, лазерной мультиформатной камеры для печати медицинских изображений. Комплекс можно развернуть на 180 градусов даже на маленькой площади, а размеры и конструкция аппарата позволяют легко перемещать его в стенах больницы с узкими проходами и высокими порогами. Низкая лучевая нагрузка обеспечивается за счет использования современных полноформатных цифровых детекторов.

- Обеспечить каждого кузбассовца качественной медицинской помощью - это приоритетная задача, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональным программам мы переоборудуем медицинские учреждения, внедряем самые современные технологии. За последние три месяца современными ультразвуковыми системами экспертного класса оснастили уже пять больниц. Важно, что и сами лечебные учреждения пополняют свою техническую базу.