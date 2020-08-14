13-летнего подростка направили на операцию после вмешательства Сергея Цивилева

В Кузбассе 13-летнего подростка направили на операцию после вмешательства губернатора Сергея Цивилева. В родном городе попасть к врачам у мальчика не получилось.

11 августа Сергей Цивилев выступил в прямом радиоэфире, где ответил на вопросы кузбассовцев. Отведенное время не позволило пообщаться со всеми слушателями, поэтому часть обращений была взята в работу заочно. Одно из них поступило от Ольги из Междуреченска. Женщина рассказала, что ее 13-летний сын еще до начала пандемии коронавируса упал со сноуборда и сломал руку. Мальчику сделали операцию и поставили имплант, но рука уже успела зажить, и спица начала не просто мешать, но и доставлять сильную боль.

Попасть на операцию в родном городе у Вадима, который, к слову, увлекается футболом и хочет вернуться к полноценным тренировкам, не получилось. Сразу после эфира губернатор поручил минздраву области найти выход из сложившейся ситуации. Вчера, 13 августа, мальчика приняли в Кузбасской областной детской клинической больнице, а сегодня спицу должны убрать.

- Эта ситуация - еще одно подтверждение того, что прямая связь с жителями, пусть даже и через зафиксированное специалистами кол-центра обращение, всегда ценнее любого отчета чиновника. Это позволяет понимать реальные проблемы людей и решать их в кратчайшие сроки, - отметил глава региона.