Кузбассовцы могут получить прибавку к пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Кузбасса могут получить прибавку к пенсии. Заявления на выплаты принимает Пенсионный фонд РФ.

Участники программы софинансирования пенсии могут подать заявку на выплаты своих накоплений. Такое право есть у женщин и мужчин, которым в 2020 году исполняется 55 и 60 лет соответственно, а также граждан, не достигших указанного возраста при условии назначения досрочной страховой пенсии. Кроме того, получить выплаты могут и пенсионеры-участники программы, которые их уже получали не позднее 2015 года.

В зависимости от размера пенсии и суммы сформированных пенсионных накоплений выплата может быть единовременной или срочной, в виде ежемесячной прибавки к пенсии в течение 10 лет.

- Нужно помнить, что, начиная с 2016 года, получить свои накопления пенсионеры-участники смогут только один раз в пять лет. То есть пенсионеры, получившие средства пенсионных накоплений в 2020 году, в следующий раз смогут обратиться за выплатой в 2025 году, - рассказали в кузбасском отделении ПФР.

Что касается размера выплат, то они зависят от той суммы, которую участники программы софинансирования перечисляли на свои будущие пенсии. Так, взносы от 2000 до 12000 государство умножает на два. Взносы свыше 12000 рублей софинансированию не подлежат.

-Такой порядок удвоения вложений предусмотрен программой в течение 10 лет с начала уплаты первых платежей, - уточнили в фонде. - Пополнять накопительный счет можно и по истечении этого срока, но уже без участия государства.

Участники программы софинансирования пенсии могут подать заявления на выплату пенсионных накоплений в территориальных органах Пенсионного фонда или МФЦ по месту жительства, а также через личный кабинет на сайте ПФР. В Кемеровской области в программе участвует 288 328 человек.