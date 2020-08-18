Новые рабочие места и технологии: на обогатительной фабрике разреза «Березовский» прошли публичные слушанья

Сушить уголь по-новому будут на территории фабрики «Матюшинская» разреза «Березовский» АО «Стройсервис». ФОТО: Алексей Иванов

На обогатительной фабрике разреза «Березовский», что в Прокопьевском районе, прошли слушания по строительству сушильно-топочного отделения. Здесь планируют «сушить» уголь.

Жителей Прокопьевского района, которые присутствовали на публичном слушанье, интересовали самые важные вопросы. Одни спрашивали, есть ли подобные объекты в Кузбассе и интересовались трехступенчатой системой очистки выбросов. Другие уточняли, появятся ли новые рабочие места для жителей района. Третьих волновал вопрос, как происходит согласование объекта в Росавиацией, ведь в Прокопьевском районе находится аэропорт имени Бориса Волынова.

Представители разреза "Березовский" ответили на все интересующие вопросы. ФОТО: Алексей Иванов

Угольщики ответили на все вопросы. Так, они отметили, что сушильно-топочное отделение будет располагаться на территории фабрики «Матюшинская» разреза «Березовский» АО «Стройсервис». А значит, для ее возведения не потребуется отчуждения дополнительного участка.

Что же касается вопроса экологии, на «сушке» установят новейшее газоочистительное оборудование, где будет применяться трехступенчатая – отвечающая самым строгим требованиям экологической безопасности – система воздухоочистки. Эта система может применяться в пределах жилой застройки. В случае с обогатительной фабрикой «Матюшинская» ближайший населенный пункт расположен на расстоянии в 1,9 километра.

К слову, это уже второй комплекс, который устанавливается на обогатительной фабрике. Первый установили год назад на «сушке» фабрики ООО СП «Барзасское товарищество», которая расположена в 20 километрах от ближайшего населенного пункта. Многочисленные мониторинги показали, что за год работы сушильно-топочного отделения с новейшей системой газоочистки ни превышений норм, ни нарушений экологического законодательства выявлено не было.

По плану, ближайший населенный пункт расположен в 1,9 километра от "сушки". ФОТО: Алексей Иванов

Теперь же современную систему воздухоочистки будут применять на фабрике «Матюшинская» в Прокопьевском районе. Сушильно-топочное отделение необходимо для того, чтобы снизить влажность и смерзаемость угля. А это – одно из главных требований, которое предъявляет РЖД: угли с высокой влажностью не принимаются к транспортировке. Это происходит из-за того, что во время доставки угля от предприятия к порту по железной дороге при низких температурах уголь с высокой влажностью смерзается и превращается в огромный камень. И для того, чтобы в дальнейшем извлечь эту массу, вагону необходимо несколько недель простаивать в порту, пока уголь не оттает. При снижении влажности в сушильно-топочном отделении эта проблема отпадет, а значит, перевозки станут более удобными и быстрыми.

Отвечая на вопрос, появятся ли новые дополнительные места, представители разреза «Березовский» отметили, что запуск сушильно-топочного отделения даст дополнительно 90 новых рабочих мест.