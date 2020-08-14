Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День за днем мы рассказываем, как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе.

Диагноз «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки подтвердился еще у 96 жителей Кузбасса. Теперь число заболевших достигло 4926 человек. Однако есть и хорошие новости: на утро 15 августа стало больше и выздоровевших от коронавируса. Еще 59 человек прошли лечение, и теперь их тесты на коронавирус отрицательные. В общей сложности с середины марта выздоровели 3378 человек.

Число смертей среди пациентов, у которых ранее выявили коронавирсу, остается прежним: 35 человек.

Статистика. ФОТО: Яндекс

- В инфекционных больницах Кузбасса 1513больных коронавирусом, - сообщает оперативный штаб области. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7235 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 в Кузбассе

Сегодня многих кузбассовцев волнует вопрос: когда же начнется массовая вакцинация от коронавируса в Кузбассе. На этот вопрос ответила главврач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева. (подробности)

Комментарий: могут ли из-за коронавируса закрыть ТРЦ «Лапландия»

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, когда число заболевших продолжает оставаться высоким, в официальной группе ТРЦ «Лапландия» появился комментарий о возможном закрытии. (подробности)

Оперативный штаб области назвал возраст заболевших коронавирусом в Кузбассе

Оперативный штаб области назвал возраст заболевших коронавирусом в Кузбассе по состоянию на 14 августа. Больше всего среди них представителей старшего поколения. (подробности)

16 младенцев заразились коронавирусом в Кузбассе

В Кузбассе с начала пандемии коронавирусом заразились 16 младенцев. Возрастную статистику представил оперативный штаб области. (подробности)

Фотографии необратимых последствий коронавируса опубликовал оперштаб Кузбасса

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал фотографии, наглядно показывающие последствия коронавирусной инфекции. Она поражает все жизненно важные органы. (подробности)

Больше всего больных COVID-19 выявили за сутки в Кемерове

Еще у 96 жителей Кузбасса за минувшие сутки медики выявили коронавирус. Теперь общее число заболевших составляет 4926 человек. (подробности)