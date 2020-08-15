По дороге в объезд Мариинска открыто движение

Открыто движение по дороге в объезд Мариинска

В Кузбассе в субботу, 15 августа, открыто движение по дороге в объезд Мариинска. Это позволило освободить город от транзитного движения транспорта, в том числе, большегрузов.

Общая протяженность обхода Мариинска составляет 19.2 километра, но пока открыли участок длиной 16 километров – от 436-го километра трассы Р-255 «Сибирь» до подъезда к населенному пункту Раевка. Также для движения открыты транспортная развязка с путепроводом и мост через реку Кия длиной 285 метров.

-Мы досрочно, с опережением на год, открыли движение по объездной трассе, это позволило освободить улицы Мариинска от транзитного транспорта, идущего по федеральной трассе «Сибирь». Обход строится с 2015 года, были задержки, только в прошлом году Правительству Кузбасса, заказчику строительства, генподрядчику и подрядным организациям удалось активизировать строительство. Новая дорога — подарок и для жителей Мариинска, и для водителей, которым теперь не нужно ехать через город, — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как отметил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин, работы на дорожном объекте еще продолжаются, но транзитному потоку это не помешает.

-Идет строительство второй транспортной развязки с путепроводом на 19-м километре, в месте выхода на трассу Р-255. Одновременно ведутся работы по стабилизации земляного полотна на трехкилометровом участке. Он оказался сложным — с заболоченным грунтом, и требует значительной доработки. Дорожники работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее ввести объезд в эксплуатацию, — отметил Вячеслав Телегин.

Напомним, что обход города входит в федеральный «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года». Стоимость объекта составляет 3,2 миллиарда рублей. Полностью дорога будет введена в эксплуатацию 15 ноября текущего года.