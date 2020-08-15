Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сообщения оперативного штаба, диагноз «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки подтвердился еще у 99 жителей Кузбасса. Теперь число заболевших достигло 5025 человек.

Однако есть и хорошие новости: на утро 16 августа стало больше и выздоровевших от коронавируса. Еще 83 человека прошли лечение, и теперь их тесты на коронавирус отрицательные. В общей сложности с середины марта выздоровели 3461 человек.

К сожалению, выросло число умерших. По сообщению оперштаба, у женщины 1957 года рождения из Новокузнецка на фоне ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, хронической сердечной недостаточности, хронической обструктивной болезни легких развилась пневмония, у женщины 1966 года рождения из Междуреченска на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Таким образом, общее число скончавшихся с начала пандемии составило 37 человек.

- В инфекционных больницах Кузбасса 1527 больных коронавирусом, - говорится в официальной сводке. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7235 человек.

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