Какая погода будет в Кузбассе в понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали подробный прогноз погоды на понедельник, 17 августа. И что же нам ожидать от погоды в этот день в Кузбассе?

Скажем сразу, жара пока не собирается оставлять регион без своего внимания. На территории Кемеровской области ночью температура достигнет от +8 до +13 градусов. Местами ночью и утром будут туманы, поэтому будьте внимательны на дорогах. Днем столбики термометров повысятся от +23 до +28 градусов. В этот день небо затянется облаками, но кузбассовцы преимущественно останутся без дождей. Ветер заглянет с юго-востока. Его сила - три-восемь метров в секунду, но иногда порывы достигнут 13 метров в секунду.

В самом Кемерове ночью будет от +9 до +11 градусов. А днем температура повысится до +25... +27 градусов. Ветер также подует с юго-востока с порывами от трех до восьми метров в секунду. Синоптики сказали, что будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром над городом опустится туман.

И еще обращаем ваше внимание на высокую пожароопасность в Кузбассе в понедельник.