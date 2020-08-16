Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Рассказываем, какие события произошли за последние сутки в Кузбассе по информации оперативного штаба. Ежедневно появляются как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие.

На утро 17 августа в Кемеровской области у 94 жителей региона был диагностирован коронавирус. Всего в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 1589 пациентам. Вылечились и отправились домой уже 3493 человека.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали более, чем у пяти тысяч человек, а именно у 5119. К сожалению, есть и смертельные случаи пациентов с коронавирусом. На данный момент их общее количество составляет 37.

Однако большинство заболевших успешно проходят курс лечения. За последние сутки выздоровели 32 пациента.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7500 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Статистика. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новокузнецке начали закрывать предприятия за нарушения коронавирусного режима

В Новокузнецке за нарушения мер безопасности, введенных на период пандемии коронавируса, начали закрывать предприятия. К такой мере впервые пришлось прибегнуть судебным органам.(подробности)

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило пять тысяч человек

На утро 15 августа число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило пять тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб области.(подробности)

Еще две пациентки скончались от коронавируса в Кузбассе

На утро субботы, 15 августа, стало известно о том, что еще две пациентки скончались от коронавируса в Кузбассе. У одной из них были сопутствующие заболевания.(подробности)

Когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 в Кузбассе

Сегодня многих кузбассовцев волнует вопрос: когда же начнется массовая вакцинация от коронавируса в Кузбассе. На этот вопрос ответила главврач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева. (подробности)

Комментарий: могут ли из-за коронавируса закрыть ТРЦ «Лапландия»

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, когда число заболевших продолжает оставаться высоким, в официальной группе ТРЦ «Лапландия» появился комментарий о возможном закрытии. (подробности)

Оперативный штаб области назвал возраст заболевших коронавирусом в Кузбассе

Оперативный штаб области назвал возраст заболевших коронавирусом в Кузбассе по состоянию на 14 августа. Больше всего среди них представителей старшего поколения. (подробности)

16 младенцев заразились коронавирусом в Кузбассе

В Кузбассе с начала пандемии коронавирусом заразились 16 младенцев. Возрастную статистику представил оперативный штаб области. (подробности)

Фотографии необратимых последствий коронавируса опубликовал оперштаб Кузбасса

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал фотографии, наглядно показывающие последствия коронавирусной инфекции. Она поражает все жизненно важные органы. (подробности)