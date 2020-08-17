Страховки с более высоким покрытием ответственности наиболее популярны у молодых самозанятых – АО СК «РСХБ-Страхование»

Такой выбор сделали 52 процента застрахованных в данной категории, подсчитали в АО СК «РСХБ-Страхование».

При этом предпочтения клиентов более старшей возрастной группы разделились почти поровну: 42 процента застрахованных в возрасте от 35 до 64 лет сделали выбор в пользу минимального страхового покрытия (130 тысяч рублей) и еще 37 процентов застрахованных выбрали страховки с максимальной страховой суммой (400 тысяч рублей).

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«Наша статистика показывает, что молодежь до 35 лет более внимательно относится к важности страхования своей профессиональной ответственности перед третьими лицами, а также обеспечения финансовой защиты от несчастных случаев и нарушения трудовых отношений в целом. При этом, одновременно c увеличением числа регионов, подключившихся к государственному эксперименту по установлению специального налогового режима в 2020 году, мы видим устойчивый спрос на этот вид продукта и его возвращение к двукратным темпам роста по мере ослабления карантинных мер и активизации деловой активности», - поясняет генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхования» Сергей Простатин.

При этом, когда речь идет о страховой сумме, пол застрахованного уже играет существенную роль. Так, мужчины в основном выбирают самое большое страховое покрытие (400 000 рублей) – им воспользовались 47 процентов мужчин, а женщины предпочитают самое маленькое (130 000 рублей).

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По данным АО СК «РСХБ-Страхование», в период с января по март текущего года общее количество застрахованных по программе «Работа под защитой. Комплексное страхование самозанятых» увеличивалось в среднем на 51 процент месяц к месяцу, в то время как с апреля по июль 2020 года среднемесячная динамика роста количества выданных полисов составляла 86 процентов.

В ТОП-5 регионов по количеству заключенных договоров страхования для самозанятых вошли Еврейская автономная область (7,3 процента от общего числа заключенных договоров), Москва (5,2 процента) и Республика Северная Осетия-Алания (3,3 процента), а также Тульская и Иркутская области (по 3 процента).

В декабре прошлого года АО СК «РСХБ-Страхование» запустило продажи нового специализированного продукта для самозанятых граждан «Работа под защитой. Комплексное страхование самозанятых». Страхование позволяет обеспечить финансовую защиту самозанятого в случае, если его деятельность причинит вред имуществу или здоровью его клиента. Также новый продукт компании дает возможность получить компенсацию, если самозанятый будет госпитализирован в результате несчастного случая. Компенсация за каждый день нахождения в стационаре, начиная с 5-го, составляет 0,5 процента от страховой суммы по страхованию от несчастных случаев.

Воспользоваться предложением могут все самозанятые, которые заботятся о своем будущем. Если самозанятый не будет иметь возможности зарабатывать по причине болезни, ему будет выплачиваться денежная сумма по полису страхования согласно выбранному им размеру страховой суммы. Если клиент потребует от самозанятого компенсацию вреда, причиненного его имуществу или здоровью, страховая компания возместит ущерб.

Страховую защиту могут получить клиенты возрастом от 18 до 64 полных лет на дату заключения договора страхования. Заключить договор очень просто: необходимо выбрать размер страховой суммы и оплатить страховую премию. Клиенту предлагается на выбор 3 варианта стоимости полиса: 1 150, 2 250 и 3 500 рублей.

Размер страховой выплаты может составлять от 130 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от того, какой вариант стоимости полиса выберет клиент.

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