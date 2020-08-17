Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Как изменилась ситуация с коронавирусом в Кузбассе за минувшие сутки? Мы расскажем об этом.

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число людей, заболевших коронавирусом. На утро 18 августа еще у 96 человек медики выявили коронавирус. Таким образом, общее число заболевших достигло 5215 человек. Из них 3499 уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны из инфекционных стационаров. О шестерых из них стало известно утром 18 августа.

Между тем, 1679 человек по-прежнему остаются в больницах и получают необходимую медицинскую помощь. Еще 7162 человека находятся на самоизоляции в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Статистика. ФОТО: Яндекс.

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