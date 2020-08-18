Сколько заработали главы районов Новокузнецка в 2019 году Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ежегодно публикуются открытые сведения о доходах мэров городов и сотрудников администрации. Сколько же зарабатывают главы районов города Новокузнецка?

Руководитель администрации Центрального района Николай Маслов за год заработал 1,445 миллиона рублей. При этом в его собственности имеется земельный участок. В совместной собственности – квартира площадью 53,2 квадратных метра. Еще в одной квартире площадью 58,9 квадратных метра ему принадлежит 1/18 часть.

Доход его супруги составил 301 тысячу рублей. Ей принадлежит квартира площадью 56,7 квадратных метра. Доход несовершеннолетнего ребенка – 3 000 рублей.

Руководитель Заводского района, Алексей Ермолаев, за 2019 год заработал почти 1,201 миллиона рублей. У него в собственности имеется садовый земельный участок, квартира в 81 «квадрат» и машина Toyota Highlander. У супруги главы Заводскорго района в 2019 году доходов не зафиксировано, равно как и у несовершеннолетнего ребенка. При этом у нее в собственности доля в квартире и гараж.

Глава Кузнецкого района Сергей Сухарев задекларировал за 2019 год доход почти в 1,164 миллиона рублей. У него также в собственности имеется земельный участок, жилой дом площадью 38,9 квадратных метра и доля в квартире площадью 60 квадратных метров.

Доход супруги оказался выше, чем у главы района – почти 1,902 миллиона рублей. У нее в собственности имеется жилой дом площадью 18,7 квадратных метра, а также доля в квартире. В пользовании у супругов два земельных участка и капитальный гараж.

Глава Орджоникидзевского района Владимир Степанов в 2019 году получил доход в 1,861 миллиона рублей. У него в собственности помимо автомобиля Toyota RAV4 имеются квартира площадью 47,1 квадратных метра и гараж площадью 24,1 квадратных метра. В совместной собственности с супругой у них находятся земельный участок и жилой дом в 102 «квадрата». Кстати, доход супруги – 1,962 миллиона рублей.

Руководитель администрации Куйбышевского района Анастасия Неподоба за 2019 год заработала чуть более 784 тысячи рублей. В совместной собственности с супругом у нее земельный участок и жилой дом в 59,6 «квадратов». Доход супруга составил 573 тысячи рублей. Ему принадлежит автомобиль Lada Vesta, а также в пользовании мужчины находится квартира в 61 квадратный метр.

Глава Новоильинского района, Денис Елькин, за 2019 год задекларировал 1,168 миллиона рублей. В совместной собственности с супругой у него находится квартира в 80,7 квадратных метра. Кроме того, жене принадлежит автомобиль Nissan Qashqai, а ее доход за год составил 715 тысяч рублей