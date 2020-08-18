Сергей Цивилев: «Комплексное развитие сельского хозяйства повысит качество жизни в селах»

Уборочная кампания в этом году проходит интенсивно: аграрии намолотили уже 229 тысяч тонн зерна. Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе продолжается уборочная кампания - в поля вышли все районы. Губернатор Сергей Цивилев оценил ее ход, а также отметил важность сельского хозяйства как отрасли экономики для промышленного Кузбасса.

В этом году уборочная кампания проходит особенно интенсивно. Так, на 13 августа зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены на площади 86,8 тысячи гектаров. Для сравнения: в 2019 году к этой дате было обмолочено только 6,5 тысячи гектаров. Также аграриями намолочено 229 тысяч тонн зерна. Примечательно, что в уборочной кампании участвует и большинство производителей мяса и молока, ведь у них есть собственная кормовая база.

- Все больше наших сельхозпредприятий и фермеров делают выбор в пользу самостоятельной заготовки собственных кормов, выращенных на своей земле, - отметил Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Прокопьевский муниципальный округ. - Это позволяет быть уверенным в качестве кормов и не переплачивать посредникам. В Прокопьевском округе так работают уже 19 из 62 сельхозпроизводителей. Три предприятия работают по принципу «поле - прилавок» и сами успешно продают свою продукцию как в Кузбассе, так и в соседних регионах.

Сергей Цивилев посетил несколько крупных хозяйств и остался доволен увиденным: предприятия не только демонстрируют хорошие показатели, но и реализуют проекты по развитию территорий, на которых они осуществляют свою деятельность.

Он отметил, что Кузбасс - мощный промышленный регион, который, кстати, в следующем году отмечает 300-летний юбилей, но при этом сельское хозяйство для него имеет большое значение, ведь это качественные продукты для людей и новое качество жизни на селе.

- Важно, что производители не только инвестируют в свои проекты, но и участвуют в развитии сел. Правительство Кузбасса, со своей стороны, обеспечивает поддержку аграриям. В результате получается эффективная совместная работа, от которой выигрывают все: и аграрный бизнес, и жители сел, и потребители продукции. Приятно, что в области появляются успешные сельскохозяйственные стартапы, в отрасль приходят молодые талантливые ребята. Уверен, у аграриев Кузбасса большие перспективы, и мы готовы их поддерживать, - подчеркнул глава региона по итогам поездки.

ПОЕХАЛИ!

По дороге в объезд Мариинска открыто движение

Теперь город свободен от транзитного транспорта, в том числе и большегрузов.

В Кузбассе в субботу, 15 августа, открыто движение по дороге в объезд Мариинска. Это позволило освободить город от транзитного движения транспорта, в том числе большегрузов.

Увидеть новую дорогу жители области должны были только в 2021 году, когда Кузбасс будет отмечать 300-летие, но получилось открыть движение по объекту раньше.

- Мы досрочно, с опережением на год, открыли движение по объездной трассе, это позволило освободить улицы Мариинска от транзитного транспорта, идущего по федеральной трассе «Сибирь», - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Обход строится с 2015 года, были задержки, только в прошлом году правительству Кузбасса, заказчику строительства, генподрядчику и подрядным организациям удалось активизировать строительство. Новая дорога - подарок и для жителей Мариинска, и для водителей, которым теперь не нужно ехать через город.

Как отметил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин, работы на дорожном объекте еще продолжаются, но транзитному потоку это не помешает.

- Идет строительство второй транспортной развязки с путепроводом на 19-м километре, в месте выхода на трассу Р-255. Одновременно ведутся работы по стабилизации земляного полотна на трехкилометровом участке. Он оказался сложным - с заболоченным грунтом и требует значительной доработки. Дорожники работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее ввести объезд в эксплуатацию, - отметил Вячеслав Телегин.

Напомним, что обход города входит в федеральный «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года». Стоимость объекта составляет 3,2 миллиарда рублей. Полностью дорога будет введена в эксплуатацию 15 ноября текущего года.

Движение по объездной трассе вокруг Мариинска должны были открыть в год 300-летия Кузбасса, но сделали с опережением срока на год. Фото: пресс-служба АПК

КОНКРЕТНО

Общая протяженность обхода Мариинска составляет 19,2 километра.

Открытый участок длиной 16 километров - от 436-го

километра трассы Р-255 «Сибирь» до подъезда к населенному пункту Раевка.

Для движения также открыты транспортная развязка с путепроводом и мост через реку Кия длиной 285 метров.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Новокузнецке продолжается строительство новой больницы

Сдать объект планируется к концу этого года.

Одна из строек, которая сегодня приковывает к себе внимание в Новокузнецке - новая инфекционная больница. Объект планируется сдать к концу текущего года.

Уложиться в срок строителям поможет современная каркасно-панельная технология, которая пришла на смену традиционным методам строительства. Клинический комплекс площадью 27,8 тысячи квадратных метров будет включать в себя основное четырехэтажное здание и 10 вспомогательных корпусов.

- Новокузнецку нужна современная инфекционная больница, построенная по самым высоким стандартам и позволяющая обеспечить высокую эффективность лечения. Эта стройка - часть комплексной работы по развитию здравоохранения в южной агломерации. В этом году мы полностью обновили парк машин скорой помощи в Новокузнецке, ремонтируем отделения больниц, развиваем сеть ФАП в сельской местности, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В основном корпусе разместятся палаты для детей и взрослых, реанимация и дневной стационар. Также на территории клиники появятся пищеблок, клиническая и микробиологическая лаборатория, прачечная, станция дезинфекции автотранспорта, КПП, кислородная станция, очистные сооружения.

Сейчас рабочие монтируют панельные каркасы второго этажа главного корпуса, в здании пищеблока идет монтаж металлоконструкций и армирование стен.