Россельхозбанк составил рейтинг федеральных округов по востребованности сельской ипотеки

14 августа Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев совершил рабочую поездку в Удмуртскую Республику. Основной темой мероприятий визита стала реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), которая стартовала в 2020 году. В совещании о ходе реализации КРСТ принял участие Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов. Банк проанализировал собственную статистику по ипотечным кредитам, оформленным в рамках КРСТ, и составил рейтинг федеральных округов по востребованности сельской ипотеки.

В период с января по август 2020 года по всей стране Россельхозбанк выдал более 14 тысяч кредитов по программе КРСТ на сумму свыше 28 млрд. рублей.

В расчетах учитывались 42 региона, в каждом из которых за данный период было оформлено не менее 100 ипотечных кредитов по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Приволжский федеральный округ стал лидером по количеству выданных ипотечных кредитов по программе КРСТ: за прошедшие семь месяцев здесь было выдано более 37% от общего числа кредитов. Наибольший интерес к программе проявили жители Республик Башкортостан и Татарстан, а также Удмуртской республики, все три региона вошли в ТОП-5 общероссийского рейтинга по востребованности сельской ипотеки.

Каждый пятый ипотечный кредит по программе КРСТ был выдан в Центральном федеральном округе: жители этой части России интересовались льготной сельской ипотекой практически в 2 раза реже жителей Поволжья. Самый густонаселенный район России занял только второе место с результатом немногим более 20% от общероссийского уровня. К августу жители ЦФО получили более 2,1 тысячи ипотек по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Наибольшее число кредитов на приобретение жилья в сельской местности было оформлено в Белгородской области.

Сибирский федеральный округ оказался на третьем месте с небольшим отставанием в 1,6 п. п. от ЦФО. К августу 2020 года здесь было подано более 1,9 тысячи льготных ипотечных кредитов по программе КРСТ, или 19% от всего общероссийского уровня. Наиболее активно сельской ипотекой интересовались в Новосибирской области. Вместе с тремя регионами Поволжья Новосибирская область вошла в ТОП-5 российских регионов по количеству выданных кредитов на сельскую недвижимость. Ближайший сосед и еще одни крупный регион СФО – Красноярский край – стал только девятым.

Северо-Западный федеральный округ занял четвертую строчку рейтинга: только каждый тринадцатый заемщик, оформивший в январе-июле 2020 года кредит на сельскую ипотеку по программе КРСТ, проживает в этой части России. Жители Северо-Западных районов России интересовались льготной сельской ипотекой практически в пять раз меньше жителей Приволжского ФО и примерно в 3 раза меньше жителей ЦФО. Суммарно ими было получено 775 кредитов на приобретение недвижимости в сельских районах.

Примерно поровну распределились интересы к сельской ипотеке среди жителей Уральского и Южного федеральных округов. Регионы заняли 5 и 6 строчки в рейтинге. Наибольший интерес к ипотеке по программе КРСТ проявили в Челябинской (305 кредитов) и Волгоградской (242 кредита) областях.

Наименее активно льготной ипотекой по программе «Комплексное развитие сельских территорий» интересовались в Дальневосточном и Северо-Кавказском ФО. К августу здесь было выдано только 302 ипотечных кредита на сельскую недвижимость.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке по ставке 2,7% при личном страховании может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Вторым инструментом в рамках КРСТ является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.

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