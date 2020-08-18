Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые случаи заболевания и выздоровления зафиксировали медики за минувшие сутки в Кузбассе. Мы расскажем вам об этом и о других важных новостях о коронавируса.

На утро 19 августа еще у 91 кузбассовца врачи выявили новую коронавирусную инфекцию. Таким образом, с начала пандемии в регионе заболели 5306 человек. Сейчас медицинскую помощь в регионе получают 1713 пациентов с диагнозом COVID-19.

Однако наряду с новыми случаями заболевания выявлены и новые случи выздоровления. Так, за минувшие сутки 55 пациентов выписаны из больниц - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с середины марта в области выздоровели 3554 человека.

Число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом на утро 19 августа составляет 37 человек.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7243 человека.

Статистика. ФОТО: Яндекс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто из приезжающих в Кузбасс обязан соблюдать самоизоляцию

Согласно распоряжению, подписанному 17 августа, в Кузбассе отменяется требование соблюдать 14-дневную изоляцию для въезжающих в регион. Однако это распространяется не на всех. (подробности)

Новые больные коронавирусом появились в 15 территориях Кузбасса

В Кузбассе вновь значительно выросло число заболевших коронавирусом. Так, на утро 18 августа в регионе зафиксирован сразу 91 новый случай заболевания COVID-19. Треть из них - в одном из городов. (подробности)

Новокузнецк стал лидером по числу заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки лидером среди территорий Кузбасса по числу заболевших COVID-19 стал Новокузнецк. Об этом сообщает оперштаб области. (подробности)

О тяжелых пациентах с коронавирусом рассказал кузбасский врач-реаниматолог

В каком состоянии находятся пациенты с коронавирусом, которые попадают в реанимацию? Насколько благоприятны прогнозы на их выздоровление и как часто поступают новые? Об этом рассказал врач-реаниматолог. (подробности)

Как пройдут школьные линейки 1 сентября в Новокузнецке

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, как у школьников будут проходить праздничные линейки 1 сентября. Сам образовательный процесс начнется в очной форме. (подробности)