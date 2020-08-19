Замгубернатора показал ход строительства нового терминала аэропорта в Кемерове. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Заместитель губернатора Андрей Панов побывал на стройке нового терминала аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове и оценил ход работ. Аэровокзальный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в мае 2021 года.

Работы на строительной площадке ведутся круглосуточно. Сейчас здесь возводится монолитный бетонный каркас здания, а через два месяца будет запущен временный тепловой контур и начнутся внутренние работы. Также идет благоустройство прилегающей территории, до ноября будут сформированы дороги, подъезды и привокзальная площадь.

Работы ведутся круглосуточно.Фото: Андрей Панов/ Instagram

- Все сооружения на территории аэропорта, в том числе гостиница и трансформаторная подстанция, будут оформлены в едином стиле. Новое трехэтажное здание площадью порядка 12 тысяч квадратных метров планируется сдать в эксплуатацию 15 мая 2021 года, к празднованию 300-летия Кузбасса, - отметил Андрей Панов.

Андрей панов отметил, что все сооружения будут оформлены в едином стиле. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Напомним, что по проекту аэровокзальный комплекс будет выполнен в форме стеклянного куба. Его главным архитектурным элементом станет козырек, спускающийся до земли. Что касается внутреннего оформления, то оно будет выполнено в космической тематике - в память о прославленном земляке Алексее Леонове. Центральный холл нового терминала украсит копия космического корабля «Союз».

После завершения строительства аэровокзальный комплекс сможет принять до миллиона пассажиров ежегодно. Фото: Андрей Панов/ Instagram

После завершения строительства аэровокзальный комплекс сможет принять до миллиона пассажиров ежегодно. Для сравнения: мощность действующего терминала составляет 500 тысяч пассажиров в год. Работы оцениваются в общей сложности в 3,7 миллиарда рублей.