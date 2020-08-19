По особому расписанию: Минобрнауки Кузбасса рассказал о занятиях в новом учебном году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В министерстве образования и науки Кузбасса рассказали, как будут проходить занятия в новом учебном году. Они будут выстроены с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Регион готовится начать учебный год в традиционном формате, однако в школах, техникумах и колледжах, вузах будут действовать дополнительные меры, направленные на профилактику заболеваемости коронавирусом.

Уборка, маски и антисептики

Как сообщили в минобрнауки региона, перед началом учебы, а потом и каждую неделю в школах будет проводиться генеральная уборка с дезинфекцией. Также каждый день в образовательных учреждениях будут делать влажную уборку.

На время нахождения в школе дети освобождены от ношения масок, а вот для педагогов и родителей они обязательны. В числе других профилактических мер - обеспечение учреждений кожными антисептиками, регулярное проветривание по графикам классов, коридоров, мест отдыха учащихся, а также обеззараживание специальными приборами.

Как изменится сам учебный процесс

К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации учиться по-старому пока не получится. Теперь дети будут находиться в течение учебного дня в одном классе, а не переходить из кабинета в кабинет. Исключение составляют уроки физкультуры, ИЗО, технологии, физики и химии - на этих уроках ученикам может понадобиться специальное оборудование.

Помимо этого, чтобы свести к минимуму все контакты, в школах будут введены особые расписания уроков и перемен. Перед началом занятий педагоги и школьники будут проходить процедуру термометрии.

- На данный момент в школах идет активная подготовка к соблюдению всех этих рекомендаций, - отметила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Как будут учиться студенты

Отметим, что в учреждениях среднего профобразования будут действовать те же правила, что и в школах. А вот в учреждениях высшего профессионального образования базовым требованием станет ношение масок. Они будут обязательны и для студентов, и для преподавателей. Впрочем, есть исключения. Если студенты и преподаватели предоставят справку, подтверждающую наличие у них антител к коронавирусу, то посещать занятия можно без масок. Также без них могут находиться преподаватели во время чтения лекций.

Для иностранных студентов будет действовать следующее правило: студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12-й день после прибытия в страну. Только после этого они могут быть допущены к занятиям. Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из красной зоны, для того чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.