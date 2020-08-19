Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемиологическая ситуация в области меняется каждый день. Продолжаем рассказывать последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

На утро 20 августа еще у 92 кузбассовцев врачи выявили новую коронавирусную инфекцию. Таким образом, с начала пандемии в регионе заболели 5398 человек. Сейчас медицинскую помощь в регионе получают 1686 пациентов с диагнозом COVID-19.

Однако наряду с новыми случаями заболевания выявлены и новые случаи выздоровления. Так, за минувшие сутки 118 пациентов выписаны из больниц - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с середины марта в области выздоровели 3672 человека.

За минувшие сутки скончалась еще одна пациентка. У женщины 1953 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Таштаголе. Число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом на утро 20 августа составляет 40 человек.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6797 человек.

Статистика. Фото: Яндекс

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