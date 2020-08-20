Каждый день одно и то же: Синоптики рассказали о погоде на выходные в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на выходные в Кузбассе. Предстоящие дни разительно отличаться друг от друга не будут.

В пятницу, 21 августа, по области ожидается +18… +23 градуса, правд, на юге все же будет теплее - до +28. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров. Ночью местами по западу, а днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы.

В субботу ночью прогнозируется +7… +12 градусов, днем потеплеет до +17… +22, по югу - до +27. Ветер направления и скорости не изменит, но вот порывы временами будут слабее - до 16 метров. В этот день также стоит взять с собой зонтик - ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Воскресенье от предыдущего дня будет отличаться только дневной температурой - она ожидается в пределах +16… +21. Во всем остальном прогноз повторит субботу.

В понедельник, 24 августа, ночью ожидается +7… +12 градусов, днем воздух прогреется до +18… +23. Ветер сменит направление на юго-восточное и чуть утихнет - порывы будут достигать всего 13 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.