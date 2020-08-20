Россельхозбанк победил в двух номинациях премии «Дилер года»

АО «Россельхозбанк» стал победителем в двух из восьми номинаций XVIII ежегодного национального конкурса «Дилер года» (The Best Dealer & Desk Awards), который проводят Московская международная валютная ассоциация совместно с Содружеством профессионалов финансового рынка. Еще в одной номинации Банк занял второе место.

По результатам голосования Россельхозбанк занял первое место в номинации «Лучший Банкнотный Деск 2019 года».

В номинации «Лучший Банкнотный Дилер 2019 года» сразу два представителя Россельхозбанка заняли призовые места. Жюри конкурса были отмечены заместитель начальника управления торговых операций на финансовых рынках Россельхозбанка Светлана Мирошниченко (она стала победителем в номинации «Лучший банкнотный дилер 2019 года»), а также главный специалист отдела банкнотных операций и торговли драгоценными металлами Виктор Шетцель. Он занял второе место в той же категории.

Исполнительный директор Департамента операций на финансовых рынках Россельхозбанка Юлия Ершова стала лауреатом премии, заняв второе место в номинации «Лучший Менеджер Финансовых Институтов 2019 года».

«Данный конкурс является знаковым событием в жизни межбанковского сообщества и дает объективную оценку работы банков, так как в голосовании за победителей участвуют профессиональные трейдеры, являющиеся непосредственными участниками финансовых рынков. По результатам конкурсного опроса «Дилер и Деск года 2019» команда Россельхозбанка вошла в число лауреатов сразу в трех номинациях, и в двух – одержала победу. Это свидетельство признания наших успехов и профессиональных достижений российским банковским сообществом в 2019 году», — отметил директор Департамента операций на финансовых рынках Россельхозбанка Сергей Фетисов.

14 августа 2020 года в Москве прошла Церемония Награждения Лучших Дилеров Года - "The Best Dealer & Desk Awards 2019". Национальный конкурс «Дилер года» проводится уже в 18-й раз и является одним из самых авторитетных среди профессиональных участников финансового рынка России.

На Церемонии были объявлены лучшие специалисты финансового рынка России в восьми номинациях: «Лучший Валютный Дилер» и «Лучший Валютный Деск», «Лучший Банкнотный Деск» и «Лучший Банкнотный Дилер», «Лучший Денежный Дилер» и «Лучший Денежный Деск», «Лучший Дилер Срочного Рынка» и «Лучший Деск Срочного Рынка», а также «Лучший Менеджер Финансовых Институтов».

Россельхозбанк является маркет-мейкером на межбанковском рынке по банкнотным, конверсионным и деривативным операциям, на рынке МБК и активно развивает данные направления в рамках площадки «Банк для Банков».

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