Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемиологическая ситуация в области меняется каждый день. Продолжаем рассказывать последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

На утро 21 августа еще у 93 кузбассовцев врачи выявили новую коронавирусную инфекцию. Таким образом, с начала пандемии в регионе заболели 5491 человек. Сейчас медицинскую помощь в регионе получают 11701 пациентов с диагнозом COVID-19.

Однако наряду с новыми случаями заболевания выявлены и новые случаи выздоровления. Так, за минувшие сутки 118 пациентов выписаны из больниц - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с середины марта в области выздоровели 3748 человека.

За минувшие сутки скончались еще два пациента. У мужчины 1955 года рождения из Новокузнецка и у мужчины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У кемеровчанина заболевание протекало с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом на утро 21 августа составляет 42 человека.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6797 человек.

Статистика. Фото: Яндекс

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