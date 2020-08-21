Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Тур к Салаирскому кряжу дает возможность познакомиться с культурой телеутского народа Фото: Екатерина САРДАКОВА

Сказы и были Салаирского кряжа

Отправляемся на экскурсию.

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова приглашает кемеровчан и гостей столицы Кузбасса в однодневный литературно-краеведческий автобусный тур «Сказы и были Салаирского кряжа».

Тур к Салаирскому кряжу дает возможность познакомиться с культурой телеутского народа - одного из самых древних, проживающих в Сибири, посетить православные святыни Салаира, прикоснуться к литературному творчеству кузбасского поэта, уроженца Гурьевска - Михаила Небогатова, увидеть самобытную природу Кузбасса.

В программу экскурсии на комфортабельном автобусе в сопровождении опытного экскурсовода входит прогулка по телеутской деревне Шанда, дегустация национальной кухни телеутов, знакомство с их обрядами, обычаями и религиозными верованиями. Также участники побывают на экскурсии по Гурьевску с посещением источника Святой Матроны Московской, расположенного в реликтовом сосновом бору, увидят старейшее предприятие Сибири - Гурьевский металлургический завод, основанный в 1816 году и положивший начало индустриализации Кузбасса. Также в программу тура входят посещение храма Петра и Павла в Салаире - памятника архитектуры XIX века регионального значения, святого источника Иоанна Крестителя, расположенного в кедровой роще, с комплексом православных святынь в поселке Гавриловка, городской смотровой площадки и пряничной лавки.

Забронировать место в автобусе нужно заранее по телефону, сбор участников в фойе библиотеки.

Кемеровская областная библиотека

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-55

22 августа, начало в 8.00

Цена билетов: 1750 рублей

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Музыкальный театр Кузбасса предлагает детям и их родителям посмотреть спектакль "Дюймовочка". Фото: кадр спектакля

У каждого на земле есть место

Смотрим онлайн-спектакль.

Музыкальный театр Кузбасса предлагает детям и их родителям посмотреть спектакль, сделанный по мотивам одного из самых известных и любимых творений славного сказочника Ганса Христиана Андерсена - сказки «Дюймовочка».

Это история о том, что у каждого на земле есть место, где он непременно должен быть счастлив: у Жабы - это болото, у Крота - подземелье, у Ласточки - поднебесье, а у Дюймовочки - страна эльфов. И у каждого есть свое представление о красоте и счастье, что вполне понятно и справедливо. Если этот порядок вещей нарушается, то всем бывает плохо.

Поэтому вот уже несколько десятилетий так трогают детские сердца приключения маленькой девочки, которой суждено пройти столько испытаний, столкнуться с глупыми, чванливыми, легкомысленными существами, которые, совсем не желая того, едва ее не погубили, прежде чем она обрела свое счастье. Добрая, яркая и очень музыкальная сказка Музыкального театра Кузбасса создаст яркое праздничное настроение.

Отправляемся смотреть спектакль онлайн - сюда >>

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Выставка «12 минут во Вселенной» посвящена нашему прославленному земляку, советскому космонавту Алексею Леонову. Фото: Краеведческий музей

12 минут во Вселенной

Знакомимся с космическими экспонатами.

Кемеровский областной краеведческий музей приглашает горожан и гостей кузбасской столицы посетить выставку «12 минут во Вселенной».

Выставка «12 минут во Вселенной» посвящена нашему прославленному земляку, советскому космонавту Алексею Леонову.

18 марта 1965 года Алексей Леонов впервые в истории совершил выход в открытый космос. Эта миссия ознаменовала новый этап в развитии космонавтики и науки в целом. На выставке вас ждет история освоения космоса, опыты и эксперименты на МКС. Экспонаты выставки показывают вклад кузбассовцев в освоение космического пространства. В музее представлены подлинные личные вещи легендарных космонавтов Алексея Леонова и Бориса Волынова.

Участников выставки ждут познавательные стенды и более 100 экспонатов, захватывающая фотозона для селфи, настоящая космическая еда, полное погружение в атмосферу космоса и яркие эмоции.

Краеведческий музей

пр. Советский, 51, т.: (384-2) 36-41-15

Понедельник - пятница, с 9.00 до 18.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

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Гости библиотеки под руководством ведущего сделают веселую фоторамку в форме котика, мягкую и приятную на ощупь. Фото: culture.ru

Веселый котик

Идем на мастер-класс.

Библиотека для детей и юношества на Арочной приглашает кемеровчан принять участие в мастер-классе «Веселый котик».

Задача участников мастер-класса - создать своими руками мягкую фоторамку из цветного искусственного меха и фетра. Гости библиотеки под руководством ведущего сделают веселую фоторамку в форме котика, мягкую и приятную на ощупь, а также услышат интересные факты о жизни и повадках кошек. Такой сувенир, сделанный своими руками, обязательно внесет в дом немного тепла и доброты.

Для изготовления фоторамки участникам мастер-класса понадобятся следующие материалы: кусочек меха, фетр, заготовка из картона, клей, атласные ленты, декоративные глазки.

Мастер-класс пройдет в читальном зале на траве с соблюдением всех требований безопасности.

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

21 августа, начало в 13.00

Цена билетов: 100 рублей

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Спектакль, созданный в оригинальном жанре «небылицы», является своеобразной историей советской мифологии и русского национального характера. Фото: Кадр спектакля

Девичий источник

Восхищаемся силой человеческого духа.

Предлагаем зрителям вспомнить одно из замечательных выступлений коллектива Кемеровского театра драмы имени Луначарского. Речь идет о спектакле «Девичий источник», который поставлен заслуженным артистом России Олегом Кухаревым по пьесе «Марьино поле» современного драматурга Олега Богаева.

В опустевшей деревеньке Малые Опята доживают свой век старухи: Марья, Серафима и Прасковья. Доживают, в душе не переставая ждать не вернувшихся с войны любимых мужчин, не веря похоронкам. И стоит одному из них явиться к Марье во сне и сообщить, что они возвращаются, как женщины отправляются встречать их на станцию. На долгом этом пути ждут вдов удивительные встречи с Гитлером, Сталиным, диктором Левитаном, маршалом Жуковым и даже с самой Смертью.

Спектакль, созданный в оригинальном жанре «небылицы», является своеобразной историей советской мифологии и русского национального характера. В главных ролях заняты заслуженные артисты РФ Людмила Копылова и Валентина Нефедова, заслуженная артистка Белоруссии Людмила Усанова.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>