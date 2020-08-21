Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Кухли, баклаги, гречишники, квасники и даже камин - все это не просто какие-то там предметы, а предметы искусства, созданные руками Ирины и Аркадия Варгановых. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Чудеса, рожденные из глины и дерева

Любуемся тонкой работой и заряжаемся позитивом.

Кухли, баклаги, гречишники, квасники и даже камин - все это не просто какие-то там предметы, а предметы искусства, созданные руками Ирины и Аркадия Варгановых. Они - художники декоративно-прикладного искусства, живут и творят в Таштаголе. Основные материалы - глина да дерево.

Среди работ Варгановых есть и изящные миниатюрные, насыщенные мелкими деталями - чтобы их создать, нужна ювелирная точность! Есть и масштабные, высотой в человеческий рост - как, например, огромный керамический камин. Развеселые матрешки - у каждой свой характер, расписные кувшины - не похожие друг на друга, миниатюрные фигурки музыкантов, душевно играющих на разных инструментах… А еще - кухли - сосуды необычной формы под молоко, баклаги под медовуху и вино, гречишники под подсолнечное масло, квасники с круглым отверстием посредине - «не для фасону, а чтобы класть студящий содержимое завернутый в тряпочку лед». И это еще не все! Созданные руками мастеров, все эти фигурки, емкости, очаг и многое другое буквально пропитаны теплом огня, заряжены созидательной энергией художников, наполнены любовью к своему делу и чем-то прекрасным, что умеют видеть только по-настоящему творческие люди.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 100 до 500 рублей

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Любой новокузнечанин точно знает: если хочется летом отдохнуть, нужно отправляться в Топольники. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В рощу! К тополям!

Отправляемся в уникальную рощу и узнаем ее историю.

Любой новокузнечанин точно знает: если хочется летом отдохнуть, нужно отправляться в Топольники. Это уникальное место на правом берегу реки Томи, там, где находится старая часть города, Кузнецкий район. Чем уникальны Топольники? Тем, что это единственное место в Сибири, где на площади в 74 гектара растут черные тополя, осокари. Как они здесь появились? Какие еще растения есть в Топольниках? На эти вопросы вы получите ответы на пешеходной экскурсии по экологическому маршруту «В рощу черных тополей». А еще вы узнаете, что сегодня угрожает уникальной роще.

К слову, вам предстоит побывать еще в одном - не менее уникальном месте: на Чертовом мосту. Если посмотреть вниз, можно увидеть, как ручей Водопадный каскадом летит с высоты в 3,5 метра! А какие снимки получаются возле ручья!

Для того чтобы узнать тайны черных тополей и водопада, нужно записаться на экскурсию, надеть удобную обувь, по возможности - взять скандинавские палки. И обязательно - маску!

Новокузнецкий краеведческий музей

Запись на экскурсию по т.: 8 (384-3) 74-18-04

20 августа, начало в 19.00

Цена билетов: 150 рублей

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Здесь, в театре кукол, хранится один волшебный чемодан, внутри которого - необычные предметы. Фото: Театр кукол «Сказ»

Что лежит в волшебном чемодане?

Берем за лапу Полоскина и знакомимся с господином Уксусовым.

Что может поместиться в обычном чемодане? Рубашки да платья, носки да галстуки, книги да документы. Но это - только если чемодан обычный. А если - не обычный, а волшебный! Как, например, в театре кукол «Сказ»?

Здесь, в театре кукол, хранится один волшебный чемодан, внутри которого - необычные предметы. Человеку несведущему они могут показаться странными, но в руках актера Евгения Шанина каждый из них становится живым. Стоит ему взять в руки ширму-рубаху, как начинается сказка.

Что же это за сказка? А это истории из жизни некоего Петра Ивановича Уксусова. Как, вы не знакомы пока с ним? Тогда не стоит медлить: нужно как можно скорее спешить в театр кукол «Сказ» и смотреть удивительные истории!

А пока театр на каникулах, вы можете внимательно рассмотреть содержимое волшебного чемодана вместе с тигренком Полоскиным. Уж он-то с удовольствием проведет вам в мир театрального закулисья и покажет все, что в обычное время спрятано от глаз зрителя.

Отправляемся в театр кукол «Сказ» онлайн - сюда >>

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Гостей ждет 12 прекрасных произведений, вошедших в альбом, и многое другое. Фото: Ольга КЛЯГИНА

Sinatra Tribute от Сергея Ермакова

Слушаем лучшую живую музыку.

Существует музыка на все времена, узнаваемая и любимая многими поколениями - за особое звучание, душевность, за то, что трогает самые нежные струны души. Именно таково каждое произведение Фрэнка Синатры. Раз за разом к его произведениям - известным и не очень - обращаются музыканты всего мира. А в субботу музыка Синатры будет звучать на летней площадке одного из новокузнецких ресторанов в исполнении известного новокузнецкого музыканта Сергея Ермакова.

- Мы взяли не самые известные произведения, которые исполнял Фрэнк Синатра, и записали джазовый альбом. Сам альбом будет доступен совсем скоро для скачивания, а пока - приглашаем на живой концерт, - так рассказывает о предстоящем мероприятии Сергей Ермаков.

Что ждет гостей? 12 прекрасных произведений, вошедших в альбом, и многое другое в не менее прекрасном исполнении, живой звук и особенная, душевная атмосфера, которая бывает только на джазовых концертах.

Обратите внимание: количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее забронировать столик.

Летняя веранда ресторана Paulauner Brauhaus

пр. Ермакова, 1/1

22 августа, начало в 20.00

Бронь столиков по телефону: (384-3) 576-546

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Новокузнецкий драматический театр приглашает на виртуальный спектакль "Происшествие, которого никто не заметил". Фото: Новокузнецкий драматический театр

Происшествие, которого никто не заметил

Идем на спектакль - виртуальный.

Жила-была девушка Настя. Как и все девушки, она мечтала о счастье, большой и чистой любви. Чтобы на нее смотрели с восторгом, дарили цветы. Особенно - тот самый, единственный, особенный, любимый - настоящий принц! Вот только сама Настя почему-то считает себя некрасивой и только в этом видит причину своего одиночества. А еще она очень скромная, и близкие люди очень ценят девушку за ее характер и мягкую красоту.

А пока Настя ждет, когда из гадкого утенка превратится в прекрасного лебедя и к ней на белом коне прискачет принц, ей приходится коротать время за работой - в обычном советском продуктовом магазине. И вот однажды происходит чудо, и Настя становится писаной красавицей. Казалось бы - прощай, одиночество и да здравствует любовь! Но… такая долгожданная красота почему-то не приносит счастья, а близкие люди почему-то отдаляются.

И вот уже Настя мечтает стать такой же, как и прежде. Может, дело вовсе и не во внешних данных?..

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>