Кузбасский автопарк пополнился новыми экологичными автобусами

К 300-летию Кузбасса автобусный парк обновится более чем на 60 процентов. Фото: пресс-служба АПК

В Кузбасс поступило семь новых экологичных автобусов, предназначенных для междугородних маршрутов. Они будут направлены в Кемерово, Новокузнецк и Юргу.

Автобусы Volgabus 5285G2, которые теперь будут курсировать между городами области, произведены в России и поступили по региональной госпрограмме «Оптимизация развития транспорта и связи». Стоимость одного автобуса составляет более 8,8 миллиона рублей.

- Мы приняли решение кардинально обновить общественный транспорт в Кузбассе и планомерно идем к цели, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - С прошлого года в семь раз увеличили финансирование госпрограммы развития транспорта - до семи миллиардов рублей. На эти средства с 2019 по 2024 год регион купит более 700 автобусов. Направляем новый транспорт не только в крупные города, но и в небольшие населенные пункты.

Из вновь прибывших автобусов по три будут направлены в Кемерово и Новокузнецк, еще один - в Юргу.

В прошлом году по программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» регион получил 101 автобус. В этом году автотранспортные предприятия пополнятся еще на 381 транспортную единицу: 118 автобусов уже поступили, еще 263 ожидаются до конца года. Кроме того, 237 автобусов выйдут на улицы кузбасских городов в первом полугодии 2021 года. В результате к 300-летию Кузбасса автобусный парк обновится более чем на 60 процентов.

Напомним, что в Новокузнецке активно обновляется и трамвайный парк. В этом году на линии вышли семь новых трамваев специальной лимитированной «кузбасской» серии. Еще два двухсекционных низкопольных трамвая поступят в город до конца года. Такого крупного обновления трамвайного парка в городе не было более 10 лет.

ПОДРОБНОСТИ

Новые автобусы, в каждом из которых предусмотрено 45 сидячих мест для пассажиров, работают на экологичном топливе - метане и соответствуют всем требованиям безопасности.

Автобусы оснащены приборами контроля режима труда и отдыха водителя, спутниковой навигацией, устройством вызова экстренных служб, автоматической системой пожаротушения.

ПЕРЕСТРОЙКА

В Тайге заменили водовод, которому исполнилось больше ста лет

Теперь жители обеспечены качественной питьевой водой.

Человек, никогда не сталкивающийся с такой проблемой, не может себе представить, сколько сложностей может возникнуть от старых труб. Однако об этом не понаслышке знают жители Тайги, которые не один год ждали, пока в их дома придет качественная питьевая вода. И вот - свершилось - в городе введен в эксплуатацию новый водовод взамен старого, построенного более века назад.

За два месяца рабочие уложили вместо старых труб новый надежный полимерный трубопровод длиной 10,2 километра. На замену водовода, отдельные участки которого были проложены еще в 1913 году, направлены 157 миллионов рублей из бюджета области.

За два месяца рабочие уложили новый полимерный трубопровод длиной более 10 километров. Фото: пресс-служба АПК

- Новый водовод позволит значительно повысить качество воды в Тайге, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Этой проблеме уже много лет, за последние полтора года мы построили в Тайге самый современный комплекс глубокой очистки воды: установили систему ультрафильтрации, оборудование для дополнительной очистки воды во время пиковых нагрузок, новые насосы и емкости, резервуар для чистой воды на тысячу кубометров. Но чистая вода не доходила до людей из-за старых труб. Кроме того, на старом водоводе случались аварии. Поэтому поставил задачу заменить трубы до начала отопительного сезона.

В ходе работ специалисты заменили водовод на участке от насосной станции на реке Яя до насосной станции второго подъема. Летом на реке построили новый водозаборный колодец, сейчас его готовят к запуску.

Новый трубопровод диаметром 315 миллиметров выполнен в две нитки. Прокладка проходила бестраншейным способом, путем прокалывания грунта. Это позволило избежать негативного воздействия на природу и не нарушить сложившийся ландшафт, а также сократить сроки работ и расходы на последующее благоустройство.

НОВШЕСТВО

Ученые создают уникальный биопротез клапана сердца

Пациенту его можно будет имплантировать без швов.

Кузбасские ученые реализуют уникальный проект, аналогов которому пока нет нигде, - это биопротез клапана сердца, который можно будет имплантировать пациенту без швов.

Сейчас специалисты Кемеровского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний приступили к завершающему этапу проекта. Исследование проводится на базе отдела экспериментальной медицины института, который является участником Научно-образовательного центра «Кузбасс».

Безусловно, новая разработка позволит существенно улучшить качество жизни пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациентам, у которых стоит протез клапана сердца, его замена требуется раз в 6-15 лет. Теперь новую модель можно будет ставить по технологии «протез-в-протез», то есть без удаления имплантированного ранее протеза. Это позволит снизить риск осложнений у пациента. Кроме того, имплантация новых клапанов сердца занимает примерно в пять раз меньше времени, а сама конструкция позволяет установить клапан без наложения швов и дополнительной фиксации.

- Кузбасским ученым удалось сделать биопротез клапана сердца, аналогов которому нет ни в России, ни в мире. Мы планируем создать в Кузбассе Центр доклинических исследований, чтобы освоить и другие медицинские технологии, соответствующие мировым стандартам. Задача на будущее - увеличить долю собственных разработок кемеровского кардиоцентра на рынке клапанных биопротезов, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В настоящее время команда специалистов, в числе которых кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи и разработчики, проводит доклинические испытания биопротеза на лабораторных животных. Для этого отобрано несколько овец, которым провели повторное протезирование новым биопротезом. По наблюдениям, он показывает хорошие результаты работы. А когда безопасность медицинского изделия подтвердится, оно будет зарегистрировано в Росздравнадзоре для запуска в серийное производство.