Более 100 российских агроэкспортеров узнали о возможностях поддержки экспортной деятельности на совместном мероприятии РСХБ и РЭЦ

В рамках сотрудничества Россельхозбанка и Российского экспортного центра (РЭЦ) были достигнуты договоренности о проведении серии вебинаров для компаний АПК в целях повышения уровня экспортной грамотности начинающих компаний. Совместные мероприятия призваны рассказать агробизнесу о возможностях продвижения и программах поддержки экспортной деятельности.

В первом вебинаре приняли участие свыше 100 компаний аграрного сектора из различных регионов страны. Его темой стали программы по компенсации затрат при сертификации и по продвижению продукции АПК через шоу-румы РЭЦ за рубежом.

Во вступительном слове представитель Россельхозбанка рассказал о возможностях и преимуществах обслуживания внешнеэкономической деятельности в Банке, а также про совместную с РЭЦ реализацию акселерационной программы для компаний АПК. Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку своим клиентам от предоставления финансирования до помощи в составлении контракта ВЭД, участия в переговорах с контрагентами клиентов и их банками, проработке структуры расчетов с комплексным применением различных банковских инструментов и услуг, консультирования по вопросам валютного и комплаенс-контроля.

Представитель РЭЦ, в свою очередь, рассказал о возможностях и особенностях размещения продукции АПК в демонстрационно-дегустационных павильонах (шоу-румах) в иностранных государствах. Он отметил, что, несмотря на пандемию, три павильона российской агропромышленной продукции, открытые в Китае (Шанхай), Вьетнаме (Хошимин) и ОАЭ (Дубай), продолжают работать и привлекать новых потенциальных покупателей за рубежом. Функционирование за рубежом павильонов с российскими продуктами питания направлено на продвижение российской продукции АПК на местные рынки с целью заключения в последующем экспортных контрактов на их поставку. Размещение продукции в павильонах и ее продвижение на местных рынках осуществляется для организаций на бесплатной основе.

На мероприятии также была представлена информация о правительственной программе компенсации затрат при сертификации агропродукции. Эта программа направлена на поддержку российских компаний, продвигающих свои товары на зарубежные рынки, и предполагает компенсацию экспортерам до 90 процентов их затрат. К компенсации принимаются расходы российских экспортеров на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках, проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов.

Последующие вебинары РСХБ и РЭЦ для экспортеров будут посвящены вопросам логистики, порядку работы с маркетплейсами, адаптации продукции и компании в рамках ВЭД, а также участию в бизнес-миссиях и выставках.

Запись вебинара доступна по ссылке.

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Партнерский материал.