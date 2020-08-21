Россельхозбанк назвал пять причин закладывать яблоневые сады

Генеральным спонсором мероприятия выступил Россельхозбанк. Он рассказал о развитии производства яблок в стране и назвал пять привлекательных для бизнеса причин закладывать яблоневые сады.

В мировом рейтинге крупнейших производителей яблок за 2018 год Россия занимает 10-ое место*. При высокой численности населения и культуре потребления страна является одним из крупнейших импортеров яблок. Объем производства культуры в России меньше объема производства лидера мирового рынка, Китая, в 25,2 раза, США – в 3,2 раза. Однако благодаря проводимой политике импортозамещения доля завозимых яблок на отечественном рынке снижается. В 2014 году она составляла 40 процентов, в 2019 году – 25 процентов.

В регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов импортозамещение в производстве яблок реализуется путем увеличения площади закладки садов. В процессе активно внедряются современные технологии и техники выращивания.

По данным Минсельхоза РФ, в число регионов с самым высоким уровнем самообеспеченности плодово-ягодной продукцией входят Кабардино-Балкария (220,1 процента), Краснодарский край (81,8 процента), Волгоградская область (75,3 прцоента), Республика Адыгея (73,2 процента), Республика Крым (56,2 процента). Лидерами по закладке новых садов выступают Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Дагестан, Белгородская область и Чечня.

«Интенсивное развитие отрасли и потенциал роста потребления яблок на душу населения в России с 9 до 12 кг в год создают возможности для увеличения ёмкости рынка с 1,4 до 1,74 миллиона тонн к 2024 году. Для производства яблок в таком объёме силами отечественных производителей понадобится дополнительно посадить от 16 до 63 тысяч га садов в зависимости от уровня их интенсификации», – отметила Директор Ставропольского регионального филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.

Директор назвала 5 причин, делающих отрасль привлекательной для бизнеса:

Быстрая окупаемость. Окупаемость сада составляет около 5 лет, а плодоносящий период – около 20-25 лет у садов традиционного типа и 15-20 лет у садов интенсивного типа (но с урожайностью в 2 раз больше, чем в первом случае).

Высокая урожайность. Для яблоневого сада характерна более высокая урожайность на единицу площади земли в сравнении с другими культурами. В садах интенсивного типа размещают более 3 тысяч деревьев на один гектар, в традиционном – 600-800 саженцев. Соответственно, урожайность может варьироваться от 25 т/га до 60 т/га.

Низкие требования к климату. Культура приспособлена к климату и почвам различных природных зон и пригодна для выращивания практически в любом географическом регионе.

Высокий потенциал рынка. По мере дальнейшей реализации программы импортозамещения отрасль потребует постройки дополнительных плодохранилищ вместимостью до 2 миллионов тонн в ближайшие три года.

Государственная поддержка. Государство обеспечивает целый пул вспомогательных мер, среди которых компенсация инвестиционных затрат, уход, льготное кредитование, обучение предпринимателей и организаций.

*По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – FAOSTAT

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.