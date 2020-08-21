Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемиологическая ситуация в области меняется каждый день. Продолжаем рассказывать последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

На утро 22 августа еще у 91 кузбассовца врачи выявили новую коронавирусную инфекцию. Таким образом, с начала пандемии в регионе заболели 5582 человека. Сейчас медицинскую помощь получают 1694 пациента с диагнозом COVID-19.

Однако наряду с новыми случаями заболевания выявлены и новые случаи выздоровления. Так, за минувшие сутки 97 пациентов выписаны из больниц - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с середины марта в области выздоровели 3845 человек.

За минувшие сутки скончался еще один пациент. У мужчины 1934 года рождения из Кемерова на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом на утро 22 августа составляет 43 человека.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5783 человека.

Статистика. Фото: Яндекс

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