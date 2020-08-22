В Кузбассе горноспасатель вернул к жизни утонувшего мальчика. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В Кузбассе горноспасатель вернул к жизни утонувшего мальчика. Если бы помощь не подоспела вовремя, случилась бы трагедия.

В филиал Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда пришло письмо от жительницы Осинников, в котором женщина благодарила одного из сотрудников – респираторщика Дмитрия Гринина за спасения своего восьмилетнего сына Тимура. Как выяснилось, в июле мальчик со своей семьей отдыхал на берегу речки Кондомы, где с ним случилась беда – ребенок стал тонуть. Из воды его достали уже без каких-либо признаков жизни, дыхания и пульса не было.

Как раз в это время мимо места происшествия проезжал горноспасатель Дмитрий Гринин. Увидел большое количество людей на берегу, которые не скрывали панику, а рядом – маленькое тельце. Резко остановился и не задумываясь побежал туда.

-Я проверил у ребенка пульс, дыхание – все отсутствовало,- вспоминает тот день Дмитрий Гринин. - Приступил к реанимации: объяснил мужчине, как делать искусственное дыхание, а сам делал массаж сердца. Вскоре у ребенка появились пульс и дыхание, стал розоветь цвет кожи. Одновременно с этим люди вызвали «скорую помощь». До приезда медиков я следил за состоянием ребенка.

Как позже рассказали медики, только благодаря своевременным и высокопрофессиональным реанимационным действиям спасателя, который волей случая оказался в нужное время и в нужном месте, мальчик вернулся к жизни.

А потом выяснилось, что и семья восьмилетнего Тимура, и его спаситель живут буквально по соседству на одной улице. Так что спасенный мальчик лично говорил «Спасибо» своему спасителю и жал руку. Его родители не смогли забыть такого поступка и в знак благодарности написали письмо в адрес командира отряда, где работает Гринин: «Благодаря именно профессионализму и неравнодушию Дмитрия мы вновь обрели сына» - пишет в письме мать ребенка.

Сам же Дмитрий отмечает, что не сразу понял, что произошло, и действовал «на автомате», страх, что ребенок мог погибнуть и осознание, что ему удалось его спасти – пришли значительно позже. За спасения мальчика он был поощрен руководством новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда.