Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Как развивается ситуация с коронавирусом в Кузбассе? Ежедневно она меняется, а мы сообщаем самую актуальную информацию об этом.

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе вновь изменилось за минувшие сутки.

Тесты на коронавирус оказались положительными еще у 95 человек. Теперь общее число заболевших достигает 5677 человек. Таким образом, 1711 человек на сегодняшний день получают медицинскую помощь в инфекционных стационарах.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших. Еще 77 кузбассовцев вылечились и выписаны из больниц. В общей сложности у 3922 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус с начала пандемии, тесты на коронавирус теперь показывают отрицательный результат.

Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5597 человек.

Однако одновременно с этим пополнилась и печальная статистика: еще один пациент с коронавирусам умер. У мужчины 1970 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Междуреченске.