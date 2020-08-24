Старшее поколение чаще страхует банковские карты – исследование АО СК «РСХБ-Страхование»

Статистика АО СК «РСХБ-Страхование» показала, что 60 процентов продуктов по страхованию финансовых рисков оформляется людьми старше 55 лет. По данным различных исследований, эта категория пользователей банковых карт не является самой уязвимой перед кибермошенниками, однако страхование служит для них дополнительной гарантией защиты денежных средств.

В то же время молодежь, которая подвергается хакерским атакам чаще, относится к страхованию финансовых рисков более легкомысленно и полагается на собственную интуицию: среди пользователей страховки возрастная группа до 24 лет составляет 2 процента, от 25 до 34 лет – 10 процентов. К таким выводам пришли аналитики страховой компании АО СК «РСХБ-Страхование», оценив среднюю цену полиса в сегменте финансовых рисков возрастных категорий.

«Наша статистика показала закономерность: чем старше человек, тем больше он заинтересован в защите своих накоплений. Среди клиентов программы возрастная группа до 24 лет составляет 2 процента, от 25 до 34 лет – 10 процентов, от 35 до 44 лет – 13 процентов, от 45 до 54 лет – 15 процентов. В то время как группы клиентов от 55 до 64 лет и свыше 65 лет составляют основную часть пользователей продукта. На них приходится по 30 процентов продаж», - отметил генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Наиболее популярная страховая сумма – 75 тысяч рублей. Ее выбирают 56 процентов клиентов. Страховую сумму 150 тысяч рублей выбрали 24 процента клиентов, 100 тысяч рублей – 20 процентов.

«С увеличением эмиссии банковских карт учащаются случаи кибермошенничеста. Специальный продукт АО СК «РСХБ-Страхование» защищает от несанкционированного снятия денег, к примеру, в результате хакерской атаки или действий вируса. Клиент сможет получить компенсацию, если злоумышленники используют поддельную либо потерянную им банковскую карту, воспользуются PIN-кодом и другими данными, полученными мошенническим либо насильственным путем», - прокомментировал Сергей Простатин.

АО СК «РСХБ-Страхование» разработало специализированный страховой продукт – «Защита Ваших денег на банковской карте». В числе преимуществ программы – компенсация средств, незаконно снятых с карты клиента, а также возмещение убытков при краже полученных в банкомате или кассе банка денег. При покупке продукта клиент выбирает один из трёх возможных тарифов с вариантами максимально возможных страховых сумм 75 тысяч, 100 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

Защита от последствий несанкционированного взлома и хищения средств распространяется на карты, открытые в любом банке. Страховой полис также защищает деньги, которые были выданы в кассе банка или банкомате, но позже были похищены.

Также по условиям продукта, клиенту гарантирована полная компенсация любых расходов на перевыпуск карты в случае утраты или повреждения. А стоимость самого страхования по программе «Защиты Ваших денег» ненамного превышает тысячу рублей.

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Партнерский материал.