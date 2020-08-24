Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

День за днем в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Так, ежедневно врачи выявляют как новые случаи заболевания, так и новые случаи выздоровления.

На утро 25 августа в Кузбассе на 98 человек увеличилось число заболевших. Таким образом, с начала пандемии оно достигло 5876 человек. 1847 пациентов сейчас находятся в инфекционных стационарах региона. А вот 3975 уже прошли курс лечения и выписаны из больниц. О последних 37 стало известно на утро 25 августа.

Число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом остается прежним: 45 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4611 человек, - отмечают в оперативном штабе Кузбасса.

Статистика. Яндекс.

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