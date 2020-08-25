День Шахтера 2020 в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть. Фото: Администрация города Кемерово

В эти выходные Кемерово, как и другие города, будет отмечать День шахтера 2020. Мы составили свою программу мероприятий и рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть.

К сожалению, из-за коронавируса массовых мероприятий в городе не предвидится, однако это не повод лишать себя праздника, ведь можно даже в нынешней ситуации провести время весело и интересно. Обратите внимание на даты: часть мероприятий пройдет в будние дни.

Библиотечный Шах-Арт

Отправляемся в Федоровский дворикОтправляемся в Федоровский дворик

В Государственной научной библиотеке Кузбасса имени Федорова состоится ежегодная литературная встреча «Библиотечный Шахт-Арт», посвященная Дню шахтера.

На открытой городской площадке, в Федоровском дворике, сотрудники главной библиотеки Кузбасса организуют литературно-музыкальное мероприятие, посвященное героическому труду шахтеров. Участники волонтерского объединения «БиблиоСвет» представят поэтическую композицию «Земля шахтеров – угольный Кузбасс!», мастер-класс по изготовлению литературной открытки-поздравления с Днем шахтера.

Гости мероприятия смогут познакомиться с фотовыставкой о шахтерском труде, поучаствовать в традиционной библиотечной акции «Добрую книгу – в хорошие руки» и танцевальном мастер-классе «Шахтерский вальс» от студии исторического и постановочного танца «Сюита».

Присутствующие смогут познакомиться с членами редакционной коллегии многотомного издания «Книга Памяти погибших шахтеров Кузбасса», из первоисточника узнать об истории создания книги Памяти и той скрупулезной работе, которая ведется уже более 15 лет с целью увековечивания памяти о каждом погибшем угольщике.

Нелегкой доле шахтерских жен посвятил песню заслуженный работник культуры России, член Союза композиторов России Владимир Пипекин. Эту песню на стихи кемеровчанки Натальи Соколовой неоднократно исполняла заслуженная артистка России Валентина Толкунова. Для гостей праздника она прозвучит в исполнении сотрудника библиотеки Анастасии Воробьевой.

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19, тел.: (384-2) 44-18-67

27 августа, начало в 15.00

Вход свободный

Музей-заповедник «Красная Горки» приглашает кемеровчан и гостей города на экскурсию «От Красной Горки до Лесной поляны» Фото: Максим КИСЕЛЕВ

От Красной Горки до Лесной поляны

Отправляемся на автобусную экскурсию

Музей-заповедник «Красная Горки» приглашает кемеровчан и гостей города на экскурсию «От Красной Горки до Лесной поляны».

В первой части экскурсии, во время переезда по Леснополянскому шоссе, участники узнают о становлении и развитии исторического центра современного города – району Красной горки, где находился Кемеровский рудник.

Вторая часть проходит непосредственно в Лесной поляне. История возникновения и развития самого жилого микрорайона, его связи не только с городом, но параллели с «Красной горкой», основные примечательные места… Во время экскурсии предусмотрено посещение парка «Лесная сказка», а также возможна прогулка по Весеннему бульвару, а для детей по договоренности посещение контактного зоопарка.

Музей-заповедник «Красная Горка»

Ул. Красная Горка, 17, телефон для записи: (384-2) 45-46-46

29 августа, начало в 9.00

Цена билетов: 200 рублей

В Кемеровской библиотеке для детей и юношества продолжается тематическая неделя «Магия черного золота». Фото: Библиотека для детей и юношества на Арочной

Магия черного золота

Узнаем подробней, что же за профессия такая – шахтер

В Кемеровской библиотеке для детей и юношества продолжается тематическая неделя «Магия черного золота».

На летней площадке возле библиотеки ежедневно проходят события, посвященные Дню шахтера. Они накормят посетителей с особенностями шахтерского труда, знаменитыми людьми в угольной отрасли, городами Кузбасса, которые выросли вокруг угледобывающих предприятий, отражением угледобычи в художественных и литературных произведениях.

Посетители всех возрастов смогут найти занятие себе по вкусу. Проводятся творческие встречи, виртуальные экскурсии, познавательные занятия, мини-квесты, викторины, игры, мастер-классы. Кроме того, работают выставочные экспозиции «Добытчики угля и слова» (шахтерская тема в произведениях кузбасских писателей) и «По шахтерскому краю»: выставка-игра. Принять участие сможет любой желающий.

Библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

26-28 августа, с 10.00 до 17.00

Вход свободный

В отделе истории Кемеровского областного краеведческого музея представлен масштабный региональный проект «Вехи большого пути в истории Кузбасса».Фото: Кемеровский областной краеведческий музей

Вехи большого пути в истории Кузбасса

Отправляемся на выставку в музей

В отделе истории Кемеровского областного краеведческого музея представлен масштабный региональный проект «Вехи большого пути в истории Кузбасса». Экспозиция посвящена этапам исторического развития области с 1618 года - от основания Кузнецкого острога до современности.

В первом зале представлены экспонаты, рассказывающие о дореволюционном периоде развития Кузнецкой земли. Предметы собраны из коллекции этнографии, икон, старопечатной и редкой книги, мебели, нумизматики фондов Кемеровского областного краеведческого музея. Также в экспозиции использованы материалы картографии, документы и фотографии.

Во втором зале представлены экспонаты, показывающие промышленное развитие Кузбасса в XX и XXI века. Именно в XX веке регион становится мощным индустриальным центром. В этот период «Кузбасс» превращается из территориально-географического понятия в индустриально-экономическое, а затем и политическое. Не случайно сегодня Кузбасс - это и второе название области, и обозначение одного из крупнейших центров угледобычи и металлургии страны. Также во втором зале показана роль Транссибирской магистрали в формировании населенных пунктов на территории региона, представлена металлургическая, химическая, энергетическая и угольная промышленности Кузбасса, а также панорама будущего областного центра.

Краеведческий музей (отдел истории)

пр. Советский, 51, тел. 8 (384-2) 36-41-15

Понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей

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БОНУС: Для тех, кто не хочет выходить из дома

Кузбасс – угол(ь) зрения

Знакомимся с виртуальной выставкой

Кемеровская областная библиотека имени Федорова в преддверии Дня шахтера предлагает поближе познакомиться с историей родного края и посетить уникальную онлайн-выставку.

Электронная коллекция материалов по истории региона «Кузбасс - угол(ь) зрения» создана библиотекой при сотрудничестве с Государственным архивом Кемеровской области. Ресурс представляет в виртуальном пространстве уникальную истории Кузбасса как неотъемлемую часть истории Российского государства.

В коллекции собрано более 1000 архивных и библиотечных документов по истории региона со времен палеолита до середины XX века – это книги, периодические издания, фотодокументы, топографические издания, аудио- и видеодокументы, мультимедийные продукты. Информационный ресурс, над которым с 2015 года трудится Кемеровский региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, созданный в главной библиотеке Кузбасса, в 2019 году получил право маркировки знаком «Кузбасское качество» и вошел в «Золотую сотню» Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Коллекция постоянно пополняется новыми материалами, находится в свободном доступе на сайтах библиотеки и архива. Посмотреть ее можно здесь ->>