В Ленинске-Кузнецком капитально отремонтировали самую крупную школу

Губернатор Сергей Цивилев побывал в отремонтированной школе, в которой появилось 33 мультимедийных учебных кабинета. Фото: пресс-служба АПК

Новый красивый фасад, надежные внутренние коммуникации, свежее благоустройство - в Ленинске-Кузнецком капитально отремонтировали самую крупную городскую школу. Сегодня в ней учится 1651 ребенок.

Школа № 8, которая была построена еще в 1986 году, распахнет свои двери 1 сентября отремонтированной и оснащенной всем необходимым для качественного учебного процесса.

В ходе капитального ремонта здесь восстановлена кровля, сделан новый фасад из керамогранита, полностью обновлена внутренняя отделка, заменены окна и двери, коммуникации, отремонтированы наружные сети теплоснабжения, благоустроена территория. После модернизации в школе появились 33 мультимедийных учебных кабинета, новые лаборатории, кабинет информатики, два лингафонных кабинета, актовый зал с 3D-проектором.

В общей сложности на капитальный ремонт, выполненный в рамках областной программы «Моя новая школа», направили 125,5 миллиона рублей: 103 миллиона составило областное финансирование, еще 22,5 миллиона рублей выделил местный бюджет.

- Важно, чтобы дети, даже в небольших городах, учились в современных школах, соответствующих самым высоким стандартам и требованиям, имели доступ к самым актуальным технологиям образования, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, проверивший готовность школы к открытию во время рабочей поездки в Ленинск-Кузнецкий. - Поэтому мы разработали программу «Моя новая школа» и уже модернизировали девять школ, готовы к открытию еще два образовательных учреждения, ведем капитальный ремонт еще в 16 школах по всему Кузбассу.

ПОДРОБНОСТИ

В рамках программы «Моя новая школа» в Кузбассе уже отремонтированы девять образовательных учреждений - в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Прокопьевске, Кемеровском, Гурьевском и Юргинском муниципальных округах.

Сейчас строители завершают капитальный ремонт школы № 16 в Осинниках и гимназии № 21 в Кемерове, к новому учебному году образовательные учреждения будут введены в эксплуатацию.

Ремонт по областной программе продолжается еще в 16 школах.

ФИНАНСЫ

Аграриям Кузбасса перечислят 320 миллионов рублей

Средства будут направлены на всестороннюю поддержку растениеводства.

В 2020 году на поддержку растениеводства в Кузбассе будет направлено 320 миллионов рублей. Средства предусмотрены на оказание сельхозпроизводителям так называемой погектарной поддержки, субсидии на освоение брошенных земель, производство масличных культур, элитных семян. Кроме того, в области продолжает действовать региональная программа льгот на приобретение минеральных удобрений.

Результаты поддержки видны уже сейчас, в их числе - рост экспорта сельхозпродукции. Так, за первое полугодие экспорт семян рапса по итогам первого полугодия составил 24,2 тысячи тонн - это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда объем экспорта составил 18,7 тысячи. По данным Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия, Тыва и Кузбассу, основные направления экспорта в текущем году - Беларусь, Китай, Монголия и Казахстан, в прошлом году - Беларусь и Китай.

Результат поддержки аграриев уже виден: экспорт сельхозпродукции вырос. Фото: пресс-служба АПК

- Рост экспорта показывает, что продукция аграриев Кузбасса востребована за рубежом, у сельскохозяйственного сектора хорошие перспективы развития, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Мы поддерживаем и стимулируем развитие сельского хозяйства, сегодня Кузбасс входит тройку регионов Сибири с наиболее высоким уровнем использования сельхоззезмель. Аграрии взяли курс на внедрение новых подходов и повышение эффективности работы - все это способствует устойчивости отрасли.

Как отметили в администрации правительства Кузбасса, перед сельским хозяйством стоит задача наполнить рынок собственными продуктами питания по доступной цене. Местное зерно пользуется спросом в России, например, его закупают Томская и Новосибирская области, Красноярский край. Есть продажи и за границу - в Казахстан, Китай, Латвию и Литву. А масличные культуры отправляются на экспорт в Китай, Абхазию, Азербайджан, Армению, Киргизию, Беларусь.

К 2024 году регион планирует довести объем сельскохозяйственного экспорта до 510,6 миллиона долларов США в год.

НАША СПРАВКА

Рапс - самая экспортируемая в регионе сельскохозяйственная культура. Более половины его сеется для продажи за рубеж, при этом цена на семена рапса на пищевых зарубежных рынках стабильно высокая.

Помимо этого, его используют для производства биодизеля, животноводческие предприятия покупают рапсовый жмых как ценный источник белка для скота. Рапс является хорошим предшественником для зерновых культур - он обогащает почву органическими и минеральными веществами, улучшает ее структуру.

В 2020 году площадь посевов в регионе составила 70 тысяч гектаров, планируется собрать около 100 тысяч тонн семян рапса.

ЗАБОТА

Социальное такси получит новые автомобили

Услугами службы пользуются около девяти тысяч человек в год.

До конца 2020 года города и районы Кузбасса получат 15 автомобилей, которые будут отвозить маломобильных жителей на объекты социальной сферы. В Новокузнецке уже работают шесть специальных Lada Largus Kub, купленных в рамках нацпроекта «Демография». До конца года будет поставлено еще девять машин, из них семь - в Кемерово, по одной - в Кемеровский муниципальный округ и Юргу.

Помимо этого, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о покупке за счет областного бюджета социального такси для Мариинска. Оно начнет работать с 1 сентября.

Сегодня в Кузбассе услугами социального такси пользуются около девяти тысяч человек в год. Это люди, которым сложно передвигаться самим из-за солидного возраста или по состоянию здоровья.

В 28 городах и районах работают 42 машины социального такси. В 2019 году регион приобрел 15 специально оборудованных автомобилей «ГАЗель Next» для организации поездок граждан в возрасте 65 лет и старше из отдаленных сельских территорий в медицинские учреждения для проведения профосмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерное наблюдение лиц, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. Автомобили переданы в распоряжение комплексных центров социального обслуживания населения.