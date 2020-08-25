День шахтера онлайн: горняки встретят праздник вместе

День шахтера онлайн: как АО «Стройсервис» проведет праздник. ФОТО: АО "Стройсервис".

Одной из примет современного мира стало проведение праздников в режиме онлайн. Именно таким – на расстоянии, но ярким и неординарным – будет и День шахтера-2020.

По доброй традиции специалисты компании «Стройсервис» празднуют День шахтера все вместе. Однако современные реалии вносят свои коррективы, и в 2020 году этот праздник будет проходить в онлайн-режиме. К слову, для компании такой формат проведения праздников не в новинку: в апреле проводился онлайн-корпоратив.

Мини-горняк! ФОТО: АО "Стройсервис"

Теперь же на главной странице корпоративного сайта стройсервис.рф появился специальный раздел с соответствующей кнопкой – День шахтера-2020 OnLine. Это отдельный тематический сайт, на котором проводятся различные конкурсы, развлекательные мероприятия. Так, можно принять участие в конкурсе детских фотоснимков «Мини_горняк». Профессионалы или просто неравнодушные люди могут оценить свой уровень знаний горняцкого дела и истории компании «Стройсервис» в увлекательном тесте-квизе. А в канун главного горняцкого праздника на сайте выйдет первый выпуск шоу-программы «Забойный вечер».

Присоединяйтесь к празднованию Дня шахтера-2020 – онлайн!

Успевайте принять участие в конкурсе! ФОТО: АО "Стройсервис"

Сделать это можно в сети Instagram - @stroyservis_group, #мини_горняк. А также на сайтах Стройсервис.рф и Деньшахтера2020.рф.