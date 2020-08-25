В июле Россельхозбанк выпустил на 27 процентов больше карт МИР в сравнении с июнем

В июле 2020 года количество эмитированных Россельхозбанком карт платежной системы «МИР» увеличилось на 27 процентов по сравнению с июнем. Тенденция к росту числа выпущенных карт МИР может сохраниться в августе. За первые две недели августа банком уже выпущено более половины от июльского объема карт МИР.

«Интерес наших клиентов к картам платежной системы «МИР» может быть, в том числе связан с запуском программы по поддержке внутреннего туризма, предполагающей возврат средств до 15 тысяч рублей в виде кэшбека за купленные туры», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

По состоянию на конец июля Россельхозбанк выпустил более 2,67 миллиона карт платежной системы «МИР».

В Кузбассе с начала года банк выпустил порядка 10,5 тысяч карт платежной системы «МИР». Общее количество эмитированных карт данной платежной системы в Кемеровском филиале составляет более 67 тысяч карт.

С 21 по 28 августа включительно у клиентов появится возможность получить дополнительные привилегии - кэшбэк в размере от 5 до 15 тысяч рублей за покупку туристических поездок по России. Согласно условиям специального предложения тур или проживание в гостинице должны составлять не менее 5 дней 4 ночей. При этом общая стоимость пакетного тура или проживания должна быть не ниже 25 тысяч рублей, и распространяется акция на путевки, приобретенные онлайн на сайтах sale.russia.travel и мирпутешествий.рф. Разработчиками государственной программы стимулирования поездок по стране являются Ростуризм и оператор платежной системы «МИР».

В Россельхозбанке действует ряд карт платежной системы «МИР» с привлекательными условиями и возможностью выбора различных привилегий. Так, например, карта МИР с транспортным приложением «Тройка» совмещает в себе функции платежной и транспортной карт. Она позволяет бесплатно снимать наличные в банкоматах и кассах Россельхозбанка и банков-партнеров, принимать участие в программах лояльности «Урожай», которая обеспечивает возврат средств в размере до 15 процентов от суммы покупок на бонусный счет в виде баллов, «Привет МИР» с 20-процентным кэшбэком за покупки у партнеров программы, «Город» - до 30 процентов от стоимости покупок у партнеров программы. С помощью карты также можно расплачиваться за покупки одним касанием. Пенсионная карта на базе платежной системы «МИР» предоставляет возможность клиентам получать до 4,5 процента годовых на остаток по счету, не платить комиссию за обслуживание, бесплатно снимать наличные, а также выбрать дополнительную опцию кэшбэк, обеспечивающей возврат средств в размере 5 процентов от суммы покупок в аптеках.

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