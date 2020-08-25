Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 августа
Фото: Артем КИЛЬКИН
Ситуация с коронавирусом в Кузбасса меняется ежедневно, но на данный момент по-прежнему остается напряженной: число заболевших не снижается, многие нарушают масочный режим.
Рассказываем последние новости о том, что происходит в регионе.
На утро 26 августа в Кузбассе на 95 человек увеличилось число заболевших. Таким образом, с начала пандемии оно достигло 5962 человека. 1882 пациента сейчас находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую помощь медиков.
А вот 4035 уже прошли курс лечения и выписаны из больниц. О последних 60 выздоровевших стало известно на утро 25 августа.
Число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом остается прежним: 45 человек.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4057 человек, - отмечают в оперативном штабе Кузбасса.
Статистика заболевания в Кузбассе по данным Яндекса. Фото: Яндекс
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