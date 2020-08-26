Более тридцати сотрудников компании отмечены за свой многолетний добросовестный труд Почётными грамотами и Благодарностями Министерства энергетики Российской Федерации. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Почетное звание «Почетный шахтер» присвоено Шмату Владимиру Николаевичу - заместителю Генерального директора по производственным операциям АО «СУЭК-Кузбасс». Полными кавалерами знака отличия «Шахтерская слава» стали Андреяшин Вячеслав Петрович - старший механик шахты им. В.Д. Ялевского, Багрянов Константин Николаевич - горнорабочий очистного забоя шахты «Талдинская-Западная-1», Калаев Сергей Александрович - заместитель главного инженера по технологии Шахтопроходческого управления. Еще четверо горняков были удостоены знака «Шахтерская слава» второй степени, и двое – третьей степени. Медалью «Трудовая слава» третьей степени награждены Ильин Александр Иванович - электромонтера-линейщика Энергоуправления, и Потапов Анатолий Павлович - машинист бульдозера АО «УПиР».

Более тридцати сотрудников компании отмечены за свой многолетний добросовестный труд Почётными грамотами и Благодарностями Министерства энергетики Российской Федерации.

Горняки компании «СУЭК-Кузбасс» удостоены наград Минэнерго. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

В число награжденных нагрудным знаком «Отличник разведки недр» Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации вошла Бородина Алеся Владимировна - главный геолог АО «СУЭК-Кузбасс»

Также в преддверии Дня шахтера в СУЭК традиционно подведены итоги публичного конкурса закрытого типа среди предприятий угольной промышленности. По результатам работы с начала 2020 года в номинации «Лучшее добывающее предприятие (ПГР)» победителем признана шахта им В.Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс". А руководитель этого предприятия Понизов Александр Владимирович стал победителем в номинации «Лучший директор». Обогатительная фабрика Участок Талдинская Западная АО "СУЭК-Кузбасс" победила в номинации «Лучшая обогатительная фабрика». «Лучшим главным инженером» признан технический директор Разрезоуправления Василец Владимир Николаевич. «Лучший главной механик» - Гинтнер Сергей Николаевич, шахтоуправление имени А.Д. Рубана. Также определены победители в номинациях «Лучший начальник участка», «Лучший инженерно-технический работник», «Лучший участок», «Лучшая бригада», «Лучший по профессии».

Вручение заслуженных ведомственных, областных, городских и корпоративных наград проходит на торжественных мероприятиях коллективов предприятий, организованных с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований.

Определены победители в номинациях «Лучший начальник участка», «Лучший инженерно-технический работник», «Лучший участок», «Лучшая бригада», «Лучший по профессии». Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

«Многотысячный коллектив нашей Компании, как и положено шахтерам, несмотря на трудности, успешно решает производственные задачи и помогает тем, кто ждет нашей поддержки, - отмечает в своем поздравление к Дню шахтера генеральный директор АО «СУЭК» Степан Александрович Солженицын. - Добыча угля на предприятиях СУЭК за первое полугодие возросла на 2 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 52,2 миллиона тонн. Особенно выросла добыча каменного угля подземным способом благодаря проведенному в предыдущие годы масштабному обновлению оборудования и усилиям трудовых коллективов. Объемы обогащения увеличились на 11 процентов, до 22,6 миллиона тонн, что позволило существенно увеличить поставки на наиболее перспективные рынки. Такие результаты позволяют Компании уверенно смотреть вперед и сохранять рабочие места, а также выполнять все взятые социальные обязательства».