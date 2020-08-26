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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 августа

Число заболевших в Кузбассе вновь выросло
Екатерина РомановаЕкатеринаРоманова
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 августа

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 августа

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе день за днем меняется. А мы следим за ней и рассказываем об этом.

По данным оперативного штаба Кузбасса, в регионе еще у 98 человек врачи выявили коронавирус. Теперь общее число заболевших составляет 6060 человек. Из них 1888 получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3483 человека.

Общее число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, достигло 4126 человек, а о последнем 91 случае выздоровления стало известно на утро 27 августа.

Число случаев летального исхода – 46.

Статистика. Яндекс.

Статистика. Яндекс.

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