СУЭК-Кузбасс признана лучшей угольной компанией в регионе

В номинации «Угольная компания Кузбасса – 2020» лучшей признана компания «СУЭК-Кузбасс». Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

В Правительстве Кемеровской области - Кузбасса состоялось награждение победителей конкурса «Кузбасс-угольное «сердце» России», посвященного празднования Дня шахтера. В номинации «Угольная компания Кузбасса – 2020» лучшей признана компания «СУЭК-Кузбасс».

В 2020 году предприятия компании сумели значительно увеличить добычу угля, достигли одни из лучших в российской отрасли уровней производительности труда. Ряд шахт и разрезов по ряду показателей прочно входят в число лидеров мировой угольной отрасли. При этом в компании реализуется масштабный комплекс программ, направленных на природоохранные мероприятия, создание комфортных условий жизни в шахтерских городах и поселках.

Еще одной коллективной наградой компании «СУЭК-Кузбасс» стало признание победителем в номинации «Технология года – 2020». На такое решение повлияла успешная реализация целого ряда крупных инновационных проектов. В том числе, уникальная технология гидровоздействия на угольные пласты путем гидрорасчленения с поверхности, применение элементов безлюдной выемки в очистных забоях, глобальная цифровизация и автоматизация производственных процессов, создание очистных сооружений шахтных вод модульного типа с многоступенчатым уровнем очистки.

В номинации «Лучший директор – 2020» лучшим признан Александр Понизов – директор шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс». С начала текущего году коллектив предприятия под его руководством выдал на-гора более шести миллионов тонн угля. В том числе бригада Анатолия Кайгородова - более 3,5 миллиона тонн.

На губернаторском приеме также вручены высокие областные награды лучшим горнякам. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

На губернаторском приеме также вручены высокие областные награды лучшим горнякам. Звание «Заслуженный шахтер Кузбасса» присвоено бригадиру проходчиков шахты имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» Владимиру Макухе. Устроившись на родное предприятие в далеком 1993 году, Владимир вырос в настоящего профессионала своего нелёгкого дела. Возглавляемая им бригада неоднократно становилась победительницей производственных соревнований и трудовых вахт.

Для справки: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.

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