Кузбасские учителя переходят на Яндекс.Учебник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционный августовский педагогический совет, который ежегодно проводится перед началом учебного года, в 2020 году проходил в непривычном формате - дистанционно. Один из вопросов, который здесь обсуждали, касался работы на платформе Яндекс.Учебник.

На расстоянии

Августовское собрание педагогов Кузбасса в таком формате проходило впервые. В мероприятии принимали участие директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Павел Кузьмин, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и министр образования и науки региона Софья Балакирева. Самые актуальные вопросы перед стартом нового учебного года педагоги обсуждали с 17 по 28 августа на базе регионального центра «Сириус. Кузбасс». В один из дней, 20 августа, участники педсовета говорили о трансформации подходов и методов работы педагогов в условиях цифровизации.

Современные методики и тесты

Несколько секций, которые работали в эти дни, были посвящены теме функциональной грамотности школьников. Отметим, что в 2021 году России предстоит пройти PISA - тест на компетентность международной программы по оценке образовательных достижений учащихся. И подготовиться к нему помогает такой современный инструмент, как платформа Яндекс.Учебник. Платформа уже успела зарекомендовать себя как одна из самых удобных - именно так ее оценивают кузбасские педагоги. А руководитель региональных образовательных программ платформы Артем Корзеев, который принял участие в работе одной из секций на августовском педсовете, отметил, что новые технологии привлекают своей доступностью и актуальностью.

- Во время весеннего дистанта количество регистраций учителей начальных классов росло в геометрической прогрессии. За период карантина число пользователей увеличилось в два раза: сегодня сервис применяют 4 тысячи учителей начальных классов, 1 тысяча учителей-предметников, 70 тысяч учеников начальной школы, 16 500 учащихся средних классов Кемеровской области, и эта цифра постоянно растет. Педагоги дают высокую оценку платформе и намерены дальше внедрять ее в образовательный процесс, - отметил Артем Корзеев.

Учиться - только вместе

С 5 октября по 20 декабря на платформе Яндекс.Учебник пройдет «Марафон по функциональной грамотности», в котором могут бесплатно принять участие все желающие учителя. Он включает три этапа: онлайн-диагностику для педагогов, игру для школьников, которая поможет освоить функциональную грамотность, и курс по работе с информацией.