В Кузбассе ожидаются теплые и дождливые выходные Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе. В регионе будет прохладно и дождливо.

В пятницу, 28 августа, по области ожидается +17… +24 градуса. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы, утром местами будут наблюдаться туманы.

В субботу ночью столбики термометров зафиксируют +6… +11 градусов, днем потеплеет до +19… +24. Ночью местами по области, а днем по южным районам ожидаются кратковременные дожди.

В воскресенье, 30 августа, ночью прогнозируется +6... +11, днем +19… +24. Также будет дождливо, поэтому при выходе из дома стоит захватить с собой зонт. Все эти три дня будет дуть северо-западный ветер с порывами до 12-13 метров в секунду.

В понедельник, в последний день августа и лета, в ночное время ожидается +6… +11, днем воздух прогреется до +19… +24. Ветер сменит направление на западное и будет достигать скорости 12 метров в секунду. Местами пройдут небольшие дожди.