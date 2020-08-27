Как будет проходить День шахтера в Новокузнецке 2020
Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Один из главных профессиональных праздников в Кузбассе - День шахтера - не за горами. Как он будет проходить в Новокузнецке?
Ситуация с коронавирусом в 2020 году внесла серьезные коррективы в жизнь кузбассовцев. Так, празднование Дня шахтера в Новокузнецке перенесется с улиц и концертных залов города в виртуальное пространство.
- К сожалению, ситуация с коронавирусом не позволяет нам провести праздник в привычном формате. Все мероприятия будут проходить онлайн, - отметили в пресс-службе администрации города. - Праздничный фейерверк на День шахтера не запланирован.
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Праздник в виртуальном пространстве
Онлайн-выставка «Шахта в миниатюре»
На виртуальной выставке можно будет увидеть уменьшенные копии шахтового оборудования - вагонетку, комбайн, макет шахты, макет разреза и многое другое. Впрочем, увидеть шахту в миниатюре можно будет и в самом музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Видео будет доступно с 28 августа.
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
Идем на виртуальную выставку сюда>>
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Выставка в окнах музея
В окнах Новокузнецкого краеведческого музея расположилась инсталляция с атрибутами тяжелого шахтерского труда. К слову, в самом музее также имеется экспозиция горняцкой тематики.
Новокузнецкий краеведческий музей
пр. Металлургов, 24, т.: (384-3) 74-18-04
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На глазах у зрителей
Настоящий художник способен творить в любых условиях. Но особенно здорово создавать картины - в подарок к одному из главных праздников Кузбасса, Дню шахтера, - в Новокузнецком художественном музее. Смотрим видеоролик, как новокузнецкий художник Илья Храбрый создает шедевр - прямо на ваших глазах!
Видео будет доступно с 30 августа
Новокузнецкий художественный музей
Cмотрим видео здесь >>
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