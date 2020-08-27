Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе день за днем меняется. Рассказываем последние новости на утро 28 августа.

По данным оперативного штаба Кузбасса, в регионе еще у 96 человек врачи выявили коронавирус. Теперь общее число заболевших составляет 6156 человек. Из них 1903 получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3160 человек.

Общее число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, достигло 4206 человек, а о последних 80 случаях выздоровления стало известно на утро 28 августа.

Также стало известно, что еще одна пациентка скончалась. У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в поселке Белогорск Тисульского района. таким образом, сейчас число случаев летального исхода - 47.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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