Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

В коллекции собрано более 1000 архивных и библиотечных документов по истории региона со времен палеолита до середины XX века. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Кузбасс - угол(ь) зрения

Знакомимся с виртуальной выставкой.

Кемеровская областная библиотека имени Федорова в преддверии Дня шахтера предлагает поближе познакомиться с историей родного края и посетить уникальную онлайн-выставку.

Электронная коллекция материалов по истории региона «Кузбасс - угол(ь) зрения» создана библиотекой при сотрудничестве с Государственным архивом Кемеровской области. Ресурс представляет в виртуальном пространстве уникальную истории Кузбасса как неотъемлемую часть истории Российского государства.

В коллекции собрано более 1000 архивных и библиотечных документов по истории региона со времен палеолита до середины XX века - это книги, периодические издания, фотодокументы, топографические издания, аудио- и видеодокументы, мультимедийные продукты. Информационный ресурс, над которым с 2015 года трудится Кемеровский региональный центр Президентской библиотеки имени Ельцина, созданный в главной библиотеке Кузбасса, в 2019 году получил право маркировки знаком «Кузбасское качество» и вошел в «Золотую сотню» Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Коллекция постоянно пополняется новыми материалами, находится в свободном доступе на сайтах библиотеки и архива.

Посетить онлайн-выставку можно здесь >>

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Музей-заповедник «Красная Горки» приглашает кемеровчан и гостей города на экскурсию «От Красной Горки до Лесной Поляны». Фото: Максим КИСЕЛЕВ

От Красной Горки до Лесной Поляны

Отправляемся на автобусную экскурсию.

Музей-заповедник «Красная Горки» приглашает кемеровчан и гостей города на экскурсию «От Красной Горки до Лесной Поляны».

В первой части экскурсии, во время поездки по Леснополянскому шоссе, участники узнают о становлении и развитии исторического центра современного города - района Красной Горки, где находился Кемеровский рудник.

Вторая часть проходит непосредственно в Лесной Поляне. История возникновения и развития самого жилого микрорайона, его связи не только с городом, но и параллели с Красной Горкой, основные примечательные места… Во время экскурсии предусмотрено посещение парка «Лесная сказка», а также возможна прогулка по Весеннему бульвару, а для детей по договоренности посещение контактного зоопарка.

Музей-заповедник «Красная Горка»

Ул. Красная Горка, 17, телефон для записи: (384-2) 45-46-46

29 августа, начало в 9.00

Цена билетов: 200 рублей

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Тематическая неделя «Магия черного золота» знакомит посетителей с особенностями шахтерского труда, знаменитыми в угольной отрасли людьми и городами Кузбасса.Фото: Библиотека для детей и юношества

Магия черного золота

Узнаем подробней, что же за профессия такая - шахтер.

В Кемеровской библиотеке для детей и юношества продолжается тематическая неделя «Магия черного золота».

На летней площадке возле библиотеки ежедневно проходят события, посвященные Дню шахтера. Они знакомят посетителей с особенностями шахтерского труда, знаменитыми в угольной отрасли людьми, городами Кузбасса, которые выросли вокруг угледобывающих предприятий, отражением угледобычи в художественных и литературных произведениях.

Посетители всех возрастов смогут найти занятие себе по вкусу. Проводятся творческие встречи, виртуальные экскурсии, познавательные занятия, мини-квесты, викторины, игры, мастер-классы. Кроме того, работают выставочные экспозиции «Добытчики угля и слова» (шахтерская тема в произведениях кузбасских писателей) и «По шахтерскому краю»: выставка-игра. Принять участие сможет любой желающий.

Библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

26-28 августа, с 10.00 до 17.00

Вход свободный