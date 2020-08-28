Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

В коллекции собрано более 1000 архивных и библиотечных документов по истории региона со времен палеолита до середины XX века.
Фото: Константин НАГОВИЦЫН
Кузбасс - угол(ь) зрения
Знакомимся с виртуальной выставкой.
Кемеровская областная библиотека имени Федорова в преддверии Дня шахтера предлагает поближе познакомиться с историей родного края и посетить уникальную онлайн-выставку.
Электронная коллекция материалов по истории региона «Кузбасс - угол(ь) зрения» создана библиотекой при сотрудничестве с Государственным архивом Кемеровской области. Ресурс представляет в виртуальном пространстве уникальную истории Кузбасса как неотъемлемую часть истории Российского государства.
В коллекции собрано более 1000 архивных и библиотечных документов по истории региона со времен палеолита до середины XX века - это книги, периодические издания, фотодокументы, топографические издания, аудио- и видеодокументы, мультимедийные продукты. Информационный ресурс, над которым с 2015 года трудится Кемеровский региональный центр Президентской библиотеки имени Ельцина, созданный в главной библиотеке Кузбасса, в 2019 году получил право маркировки знаком «Кузбасское качество» и вошел в «Золотую сотню» Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
Коллекция постоянно пополняется новыми материалами, находится в свободном доступе на сайтах библиотеки и архива.
Посетить онлайн-выставку можно здесь >>
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Музей-заповедник «Красная Горки» приглашает кемеровчан и гостей города на экскурсию «От Красной Горки до Лесной Поляны».
Фото: Максим КИСЕЛЕВ
От Красной Горки до Лесной Поляны
Отправляемся на автобусную экскурсию.
Музей-заповедник «Красная Горки» приглашает кемеровчан и гостей города на экскурсию «От Красной Горки до Лесной Поляны».
В первой части экскурсии, во время поездки по Леснополянскому шоссе, участники узнают о становлении и развитии исторического центра современного города - района Красной Горки, где находился Кемеровский рудник.
Вторая часть проходит непосредственно в Лесной Поляне. История возникновения и развития самого жилого микрорайона, его связи не только с городом, но и параллели с Красной Горкой, основные примечательные места… Во время экскурсии предусмотрено посещение парка «Лесная сказка», а также возможна прогулка по Весеннему бульвару, а для детей по договоренности посещение контактного зоопарка.
Музей-заповедник «Красная Горка»
Ул. Красная Горка, 17, телефон для записи: (384-2) 45-46-46
29 августа, начало в 9.00
Цена билетов: 200 рублей
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Тематическая неделя «Магия черного золота» знакомит посетителей с особенностями шахтерского труда, знаменитыми в угольной отрасли людьми и городами Кузбасса.Фото: Библиотека для детей и юношества
Магия черного золота
Узнаем подробней, что же за профессия такая - шахтер.
В Кемеровской библиотеке для детей и юношества продолжается тематическая неделя «Магия черного золота».
На летней площадке возле библиотеки ежедневно проходят события, посвященные Дню шахтера. Они знакомят посетителей с особенностями шахтерского труда, знаменитыми в угольной отрасли людьми, городами Кузбасса, которые выросли вокруг угледобывающих предприятий, отражением угледобычи в художественных и литературных произведениях.
Посетители всех возрастов смогут найти занятие себе по вкусу. Проводятся творческие встречи, виртуальные экскурсии, познавательные занятия, мини-квесты, викторины, игры, мастер-классы. Кроме того, работают выставочные экспозиции «Добытчики угля и слова» (шахтерская тема в произведениях кузбасских писателей) и «По шахтерскому краю»: выставка-игра. Принять участие сможет любой желающий.
Библиотека для детей и юношества
ул. Арочная, 21а
26-28 августа, с 10.00 до 17.00
Вход свободный