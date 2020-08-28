Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

В окнах Новокузнецкого художественного музея поселилось лето. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Ускользающие краски лета

Ловим яркие образы солнечных дней

Не обязательно быть большим и знаменитым художником, чтобы твои картины стали частью одной из выставок Новокузнецкого художественного музея. Педагоги и ученики одной из студий уверены: самое главное в рисовании - смело взять в руки кисти и краски и отразить на бумаге или холсте яркий образ, который живет в твоей душе.

Именно благодаря им в окнах Новокузнецкого художественного музея поселилось лето - яркое, теплое, благоухающее сочными фруктами, переливающееся бликами, играющее солнечными зайчиками и отражениями в воде. То вечерние, то утренние пейзажи, то девичьи улыбки, то цветы открываются взорам зрителя. Кстати, возраст авторов - самый разный: от 2 до 27 лет. А потому и их взгляд на лето - свеж, чист и ясен. Давайте же полюбуемся ускользающей красотой лета.

Окна Новокузнецкого художественного музея

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Вход свободный

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Международные джазовые фестивали давно стали визитной карточкой Новокузнецка музыкального Фото: Екатерина РОМАНОВА

Все это - джаз!

Отправляемся на фестиваль - на крепость.

Соскучились по хорошей музыке и лучшим джазовым музыкантам? Тогда обязательно приходите 30 августа в музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Ведь именно здесь развернется одно из главных музыкальных событий года - II Международный фестиваль «КуZня ДжаzZ», который традиционно проводится благодаря джаз-клубу «Геликон».

Международные джазовые фестивали давно стали визитной карточкой Новокузнецка музыкального. Ежегодно на уникальный для города и региона фестиваль приезжают именитые музыканты, превращая концерты в праздники. Однако не только это является ключом к успеху и популярности фестиваля. Интересная и своеобразная программа, смелые решения и находки из мира джазовой музыки со всего света вновь покорят сердца всех поклонников джаза, блюза и просто живой музыки.

В 2020 году на фестивале можно будет увидеть и услышать Игоря Бутмана и «Московский джазовый оркестр», уникальную австралийскую певицу Fantine, джаз-бас-театр Алекса Ростоцкого Art Splash, квартет Антона Чекурова, квинтет Вадима Эйленкрига, «Александр Довгополый Project», Backstage Band, а также певца, пианиста и импровизатора Олега Аккуратова.

Море музыки под открытым небом, незабываемые эмоции, хорошая компания ценителей современного джазового искусства - все это будет на фестивале. Не пропустите одно из знаковых событий года.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

30 августа, начало в 16.00

Вход свободный

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В окнах Новокузнецкого художественного музея поселилось лето. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Что бережет шахтеров?

Знакомимся с некоторыми атрибутами шахтерского труда.

Ежедневно тысячи кузбассовцев спускаются под землю, чтобы добывать уголь. Конечно, сегодняшние условия труда не идут ни в какое сравнение с теми, которые когда-то были в шахтах. В прошлое ушли коногоны, кайло, ломы, бадьи и санки-волокушки. Теперь на службе у шахтеров имеются специальные комбайны, вагонетки, подъемники. Да и чаще всего до места выработки теперь не пешком идут, а едут.

И все же многие вещи остаются прежними, хоть и немного меняются со временем. Так, в окнах Новокузнецкого краеведческого музея разместилась экспозиция, имеющая прямое отношение к Дню шахтера. В ней можно увидеть шахтерские каски разных времен, фонари и даже самоспасатель! А прямо возле входа в музей расположилась вагонетка - с настоящим углем!

Кстати, внутри самого музея есть немало интересных предметов в экспозициях, которые относятся к шахтерскому труду. Обязательно познакомьтесь с атрибутом профессии для настоящих мужчин!

Окна Новокузнецкого краеведческого музея

пр. Металлургов, 24, т.: (384-3) 74-18-04

Вход свободный