Более 450 новых детских площадок появятся в Кузбассе к 300-летию

Игровые площадки куплены за счет областного бюджета, а расходы на установку взяли на себя муниципалитеты. Фото: пресс-служба АПК

По итогам работы за три года в Кузбассе будет установлено 450 новых детских площадок, сообщил губернатор Сергей Цивилев. Работа ведется во всех муниципалитетах.

- Акцию «100 детских площадок» мы организовали в 2019 году, - рассказал глава региона. - Первые 100 площадок понравились кузбассовцам, и мы решили продлить акцию еще на два года - до 300-летия Кузбасса. В целом за три года подготовки к юбилею в области по различным программам появятся более 450 новых игровых площадок для детей и подростков.

В том году первым смонтировали игровой комплекс в рамках акции в поселке Инском, который входит в состав города Белово. Детская площадка украсила новое общественное пространство - парк «Приморский».

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, новые игровые городки предназначены для детей от 6 до 14 лет. Каждый игровой комплекс представляет собой корпус корабля с парусами, палубой и трюмом, штурвалом, иллюминаторами, шведскими и веревочными лестницами, подвесными мостиками и горками. Паруса корабля украшены символикой «300 лет Кузбасс».

Места, где появились или будут появляться игровые комплексы, определяются по итогам общественных слушаний. Игровые площадки куплены за счет бюджета области, а расходы на установку взяли на себя местные бюджеты и спонсоры.

НОВШЕСТВО

1 сентября в школах откроется 42 новых центра «Точка роста»

Благодаря этому современные образовательные технологии будут доступны детям из небольших поселков.

В Кузбассе с 1 сентября начнут работу 42 новых центра «Точка роста». Ученики школ, где они появятся, смогут использовать современные цифровые образовательные технологии, изучать робототехнику и запускать квадрокоптеры.

- Новые центры «Точка роста» помогут сделать самые современные передовые образовательные технологии доступными для детей из небольших поселков, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Благодаря нацпроекту «Образование» в Кузбассе создаются равные возможности развития для всех школьников. После уроков дети смогут оставаться в центрах на дополнительные занятия.

Новые центры «Точки роста» позволят сделать самые современные технологии доступными для детей в небольших поселках. Фото: пресс-служба АПК

Новые центры откроются в 17 муниципальных округах и 6 малых городах Кузбасса. В школах их размещают в двух кабинетах площадью не менее 40 квадратных метров. В одном находится оборудование для изучения таких предметов, как технология, информатика и ОБЖ. Здесь школьники смогут пользоваться 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, современными компьютерами. Второй кабинет - это современное пространство для проектной деятельности и шахматная гостиная.

В помещениях для образовательных центров провели ремонты. Более 250 педагогов, которые будут там работать, проходят курсы повышения квалификации.

КОНКРЕТНО

В 2019 году в области начали работу первые 28 «Точек роста». В 2021 году, когда область будет отмечать 300-летие, и в 2022 году появятся еще 74 таких центра.

Всего за время реализации программы в Кузбассе откроют 144 образовательных центра. На создание «Точек роста» в текущем году выделено 46,9 миллиона рублей, в том числе 45,5 миллиона - из федерального бюджета.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

В Новокузнецке запустили мобильную лабораторию мониторинга воздуха

Сейчас она работает в тестовом режиме.

В Новокузнецке в тестовом режиме начала работу мобильная лаборатория мониторинга воздуха. Она запущена в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и работает в непрерывном автоматическом режиме.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, оборудование, которое сейчас проходит калибровку, способно оперативно выявлять загрязнения атмосферного воздуха в любой точке города. Новые посты смогут фиксировать оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, оксид углерода, мелкодисперсную и обычную пыль.

После того как будут завершены все пусконаладочные работы, специалисты смогут в режиме онлайн отслеживать показатели воздуха. Результаты будут передаваться для информирования жителей о загрязнении воздуха в министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса и в контролирующие органы - Росприроднадзор, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру для реагирования.

- В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, в случае обнаружения выбросов без специального разрешения нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, - сообщили в пресс-службе АПК. - Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ влечет штраф до 100 тысяч рублей.

Планируется, что в Новокузнецке будет действовать сеть пунктов мониторинга воздуха, в том числе два мобильных и восемь стационарных. Пять из них уже работают в тестовом режиме. Установленное на них измерительное оборудование позволит круглосуточно выявлять загрязнения воздуха.

Напомним, что в следующем году Кузбасс будет отмечать свое 300-летие. Главная задача, которая ставится при подготовке к празднику, - дать почувствовать жителям региона улучшения во всех сферах, и экология здесь играет не последнюю роль.

ПОДРОБНОСТИ

По федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в Новокузнецке до 2024 года выбросы вредных веществ в атмосферу города должны быть снижены не менее чем на 20 процентов. Всего на модернизацию системы мониторинга качества воздуха запланировано направить из федерального бюджета 180 миллионов рублей.